Илюмжинов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Российской шахматной федерации

Выборы президента РШФ состоятся 3 февраля 2018 года. Ранее действующий глава организации Андрей Филатов, который возглавляет РШФ с 1 февраля 2014 года, заявил, что выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах. Кроме того, в понедельник было объявлено, что кандидатами в президенты организации зарегистрированы пять человек — чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч, член наблюдательного совета РШФ от Ингушетии Заурбек Мальсагов, ведущий научный сотрудник института экономики РАН Иван Стариков, президент шахматных федераций Ростовской и Московской областей Сергей Нестеров и вице-президент РШФ Андрей Селиванов.