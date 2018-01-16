Крамник обыграл Свидлера в четвертом раунде супертурнира в Вейк-ан-Зее

Источник: РИА "Новости"

Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, Максим Матлаков оказался сильнее китаянки Хоу Ифань.

Китаец Вэй И обыграл англичанина Гавейна Джонса, голландец Аниш Гири сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном, индиец Вишванатан Ананд — с соотечественником Башкараном Адхибаном, американец Фабиано Каруана — с соотечественником Уэсли Со.

Гири и Ананд делят первое место в турнирной таблице после четырех туров, в их активе по 3 очка. Далее идут Карлсен, Мамедьяров, Крамник (по 2,5), Карякин, Со, Джонс, Вэй И, Матлаков (по 2), Свидлер, Каруана (по 1,5), Адхибан (1) и Хоу Ифань (0,5).