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16 января, источник: ТАСС

Крамник обыграл Свидлера в четвертом раунде супертурнира в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 16 января. Российский гроссмейстер Владимир Крамник одержал победу над соотечественником Петром Свидлером в четвертом раунде шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Источник: РИА "Новости"

Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, Максим Матлаков оказался сильнее китаянки Хоу Ифань.

Китаец Вэй И обыграл англичанина Гавейна Джонса, голландец Аниш Гири сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном, индиец Вишванатан Ананд — с соотечественником Башкараном Адхибаном, американец Фабиано Каруана — с соотечественником Уэсли Со.

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Гири и Ананд делят первое место в турнирной таблице после четырех туров, в их активе по 3 очка. Далее идут Карлсен, Мамедьяров, Крамник (по 2,5), Карякин, Со, Джонс, Вэй И, Матлаков (по 2), Свидлер, Каруана (по 1,5), Адхибан (1) и Хоу Ифань (0,5).

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Карякин, представлявший тогда Украину.

Турнир завершится 28 января.

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