Карякин сыграл вничью с Со в третьем раунде шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

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Другой россиянин Владимир Крамник сыграл вничью с китаянкой Хоу Ифань, Петр Свидлер разошелся миром с голландцем Анишем Гири, Максим Матлаков — с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.

Индиец Вишванатан Ананд обыграл американца Фабиано Каруану, англичанин Гавейн Джонс оказался сильнее индийца Башкарана Адхибана, обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с китайцем Вэй И.

Гири и Ананд делят лидерство в турнирной таблице после трех туров, в их активе по 2,5 очка. Далее идут Карлсен, Мамедьяров, Джонс (все — по 2 очка), Карякин, Со, Крамник, Свидлер (по 1,5 очка), Вэй И, Матлаков, Каруана (все — по 1 очку), Адхибан и Хоу Ифань (по 0,5).