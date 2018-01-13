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00:39 (мск), источник: ТАСС

Карлсен, Карякин и Крамник выступят на супертурнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 13 января. Традиционный шахматный фестиваль стартует в субботу в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). В его рамках пройдет супертурнир с участием 14 шахматистов, среди которых чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии, а также российские претенденты на корону Владимир Крамник и Сергей Карякин.

Турнир в Вейк-ан-Зее пройдет уже в 80-й раз, он является старейшим соревнованием в Европе и традиционно открывает новый шахматный сезон. В нынешнем году в Вейк-ан-Зее собрался очень сильный состав — помимо чемпиона мира Карлсена, в нем сыграют пять участников предстоящего в марте турнира претендентов на корону. Это российские гроссмейстеры Крамник и Карякин, Фабиано Каруана и Уэсли Со из США, а также Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана. В Вейк-ан-Зее также выступят бывший чемпион мира Вишванатан Ананд из Индии, чемпион России Петр Свидлер, Аниш Гири из Нидерландов, Вэй И из Китая, россиянин Максим Матлаков, многократная чемпионка мира китаянка Хоу Ифань, индиец Башкаран Адибан и англичанин Гавейн Джонс.

По словам Сергея Карякина, который побеждал в Вейк-ан-Зее девять лет назад, его главной задачей станет попадание в тройку и набор формы к турниру претендентов. Как считает российский вице-чемпион мира, никто из участников здесь раскрывать все секреты не будет. Турнир претендентов пройдет в Берлине 10—28 марта, его победитель получит право в конце года сыграть с Карлсеном в матче за чемпионский титул.

Турнир для двух тысяч любителей

Участники главного турнира фестиваля в Вейк-ан-Зее сыграют в один круг 13—26 января, выходные дни — 17, 22 и 25 января. 5-й и 10-й туры организаторы вновь решили вынести в другие города Нидерландов — на сей раз в Хилверсюм и Гронинген. Контроль времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии — с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого.

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В рамках фестиваля традиционно проходят соревнования среди любителей, сеансы одновременной игры и различные мероприятия с участием сильнейших шахматистов мира. Организаторы также проводят соревнование среди претендентов, победитель которого сможет принять участие в главном супертурнире в 2019 году. В нынешнем году здесь также выступят 14 участников, среди которых Дмитрий Гордиевский и Ольга Гиря из России.

Первый турнир в этих местах прошел в 1938 году в соседнем городе Бевервейк. В послевоенные годы турнир стал набирать большую популярность прежде всего благодаря участию в нем сильных советских шахматистов, а его первым отечественным победителем стал в 1960 году будущий чемпион мира Тигран Петросян (вместе с датчанином Бентом Ларсеном).

В 1968 году турнир переехал в Вейк-ан-Зее, став одним из крупнейших соревнований в международном календаре. В различные годы здесь побеждали такие гроссмейстеры, как Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Таль, Лайош Портиш, Лев Полугаевский, Ян Тимман. В 1988 и 1993 годах в Вейк-ан-Зее выигрывал Анатолий Карпов, Гарри Каспаров побеждал здесь в 1999—2001 годах.

По пять раз здесь побеждали Карлсен и Ананд, который впервые разделил первое место еще в 1989 году. В 1998 году главный приз выиграл Владимир Крамник, в 2009-м — Сергей Карякин.

Год назад победителем главного турнира в Вейк-ан-Зее стал Уэсли Со, на одно очко опередив Магнуса Карлсена.

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