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12 января, источник: ТАСС

Карякин на турнире в Вейк-ан-Зее планирует набрать форму к турниру претендентов

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Задачей российского гроссмейстера Сергея Карякина на супертурнире в голландском Вейк-ан-Зее является попадание в тройку и набор формы к турниру претендентов. Об этом он рассказал ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Нынешний турнир в Вейк-ан-Зее станет 80-м по счету, он пройдет с 13 по 28 января. Помимо Карякина в нем примут участие норвежец Магнус Карлсен, американцы Фабиано Каруана, Уэсли Со, россияне Владимир Крамник, Петр Свидлер, Максим Матлаков, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, индийцы Вишванатан Ананд и Башкаран Адхибан, голландец Аниш Гири, китайцы Вэй И и Хоу Ифань и англичанин Гавейн Джонс.

«Турнир в Вейк-ан-Зее особенный — это старейший турнир, который сегодня проводится. Я даже не вспомню, сколько раз я в нем участвовал, и, казалось бы, совсем недавно побеждал (в 2009 году — прим. ТАСС). Но взглянув на календарь, понимаю, что прошло уже девять лет, — сказал Карякин. — Конечно, хочется повторить успех, и с учетом того, что я плохо отыграл прошлый год, хочется сейчас сыграть хорошо».

«Но я понимаю, что никто не будет открывать карт перед турниром претендентов — важнейшим форумом года. Несколько участников будут играть и у всех будут свои секреты. Так что своей стратегической задачей в Вейк-ан-Зее я ставлю набор формы, и потом буду стараться ее сохранять до турнира претендентов», — сказал Карякин.

Турнир претендентов, призовой фонд которого составляет €420 тыс., пройдет с 10 по 28 марта 2018 года в Берлине. Победитель станет соперником Карлсена в матче за звание чемпиона мира.

«Но вообще шахматисты довольно амбициозные люди, так что поставлю себе задачей попадание в тройку», — добавил российский гроссмейстер.

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