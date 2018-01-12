Карякин на турнире в Вейк-ан-Зее планирует набрать форму к турниру претендентов
МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Задачей российского гроссмейстера Сергея Карякина на супертурнире в голландском
МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Задачей российского гроссмейстера Сергея Карякина на супертурнире в голландском
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«Но я понимаю, что никто не будет открывать карт перед турниром претендентов — важнейшим форумом года. Несколько участников будут играть и у всех будут свои секреты. Так что своей стратегической задачей в
Турнир претендентов, призовой фонд которого составляет €420 тыс., пройдет с 10 по 28 марта 2018 года в Берлине. Победитель станет соперником Карлсена в матче за звание чемпиона мира.
«Но вообще шахматисты довольно амбициозные люди, так что поставлю себе задачей попадание в тройку», — добавил российский гроссмейстер.