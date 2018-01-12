Карпов и Хоу Ифань 4—7 февраля в Китае проведут поединок по быстрым шахматам

Мероприятие организовано при содействии Центра настольных игр при Главном государственном управлении по делам физкультуры и спорта КНР и Шахматной ассоциации Китая. Игра будет проходить в формате быстрых шахмат, всего состоятся шесть партий. В ходе каждой из них игрок получает 15 минут времени с добавлением 10 секунд за сделанный ход.

Победителя ожидает денежный приз в размере $20 тыс. Проигравшая сторона получит премию за участие в размере $10 тыс.

Помимо основного состязания, Карпов и Хоу Ифань проведут показательный турнир с 50 юными шахматистами. Также запланировано проведение показательного выступления по шахматам на льду.

Карпов — 12-й чемпион мира по шахматам, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, шестикратный победитель шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратный чемпион СССР, девятикратный обладатель шахматного «Оскара» — награды, которая присуждается лучшему игроку года.