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11:30 (мск), источник: ТАСС

Карпов и Хоу Ифань 4—7 февраля в Китае проведут поединок по быстрым шахматам

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Анатолий Карпов и китайская шахматистка Хоу Ифань встретятся 4—7 февраля в Харбине (административный центр провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) в «Поединке чемпионов по шахматам Китая и России — 2018». Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Мероприятие организовано при содействии Центра настольных игр при Главном государственном управлении по делам физкультуры и спорта КНР и Шахматной ассоциации Китая. Игра будет проходить в формате быстрых шахмат, всего состоятся шесть партий. В ходе каждой из них игрок получает 15 минут времени с добавлением 10 секунд за сделанный ход.

Победителя ожидает денежный приз в размере $20 тыс. Проигравшая сторона получит премию за участие в размере $10 тыс.

Помимо основного состязания, Карпов и Хоу Ифань проведут показательный турнир с 50 юными шахматистами. Также запланировано проведение показательного выступления по шахматам на льду.

Карпов — 12-й чемпион мира по шахматам, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, шестикратный победитель шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратный чемпион СССР, девятикратный обладатель шахматного «Оскара» — награды, которая присуждается лучшему игроку года.

Хоу Ифань — четырехкратная чемпионка мира среди женщин, трехкратная победительница женских командных чемпионатов мира в составе команды КНР. Одна из трех чемпионок мира, которым удавалось после перерыва возвращать себе шахматную корону.

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