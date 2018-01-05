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5 января, источник: ТАСС

МОК 8 января даст первый ответ по списку российских участников ОИ-2018

КОЛОМНА /Московская область/, 5 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) 8 января предоставит первую информацию по списку потенциальных участников зимних Олимпийских игр 2018 года от России. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в МОК список потенциальных кандидатов на участие в Играх в южнокорейском Пхёнчхане, в который вошли 350 спортсменов.

«Нужно это преодолеть и готовиться к Олимпийским играм. Надеюсь, что команда выступит достойно. Уже восьмого числа команда получит первую реакцию по списку, который мы направили, сообщит, к кому из спортсменов есть вопросы», — сказал Мутко.

МОК отстранил сборную России от выступления на Олимпийских играх 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. При этом чистые спортсмены получат допуск к Играм, список этих атлетов позднее будет сформирован МОК. Они будут выступать под олимпийским флагом, на их форме не должно быть российской символики.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Окончательный список российской делегации должен быть объявлен МОК не позднее 28 января.

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