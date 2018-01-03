«Принципы важнее, чем рекордный призовой фонд»

Источник: AFP 2017

В Эр-Рияде в последний день 2017 года завершился чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Чемпионка мира 2016 года украинка Анна Музычук отказалась защищать свои титулы, написав пронзительный пост в «Фейсбуке». Не поехала в Саудовскую Аравию и её сестра, экс-чемпионка мира Мария Музычук. А в эксклюзивном интервью «Чемпионату» Анна объяснила, почему не могла принять другого решения.

«Это реальная проблема, а не каприз»

— Как долго вы размышляли над тем, играть ли в Эр-Рияде?

— Принять такое решение было очень сложно. Ведь я не только теряла титулы чемпионки мира, завоёванные в прошлом году, но и понесла существенные финансовые потери. В Эр-Рияде был рекордный призовой фонд с большой разницей по сравнению с предыдущими чемпионатами. Несмотря на это, я решила, что сейчас важнее всего отстоять свои принципы.

— Вы общались с организаторами на предмет послабления правил? Или, возможно, они к вам обращались?

— Я не обращалась к организаторам, и они не пытались со мной связаться.

— Ожидали такой реакции на ваш пост в «Фейсбуке»? Перепосты и лайки насчитывают десятки и сотни тысяч?

— Такой реакции я не ожидала и близко. Помимо комментариев были очень много писем. Я благодарна всем, кто меня поддержал. Мой пост стал самым популярным в истории украинского «Фейсбука», но для меня более важно само отношение, что столько людей действительно согласны с мнением, что чемпионаты мира не должны проводиться в странах, где женщины чувствуют себя неполноценными. Это реальная проблема, а не какой-то каприз. Проще всего было закрыть глаза, поехать и с большой вероятностью попасть в число призёров. Но мне кажется, именно топовые игроки должны занимать чёткую позицию в такой ситуации.

— Вам понятна позиция ФИДЕ, которая организует турниры в странах, где ограничены права человека?

— Я понимаю, что находить спонсоров не так просто, но ФИДЕ должна учитывать и то, в каких условиях пройдёт чемпионат.

— Можно ли вообще купить принципы? Вам наверняка предлагали солидный бонус за участие.

— Это официальный турнир, а не коммерческий. При соглашении на участие у меня были бы условия, которые прописаны в контракте, и они одинаковые для многих участниц. Но как одна из сильнейших шахматисток мира и чемпионка мира — 2016 в блице и рапиде я с полным основанием могла рассчитывать на хороший результат и соответствующий приз. А если говорить в общем, я уверена, что будь в Саудовской Аравии призы на уровне прошлых чемпионатов, то на турнир не поехали бы многие.

«Мы с сестрой посчитали, что не стоит отмалчиваться»

— В своём обращении в соцсети вы отметили, что до вашего с сестрой протеста почти никому нет дела. Кого вы имели в виду, от кого ждали реакции?

— Информация о том, что чемпионаты мира по блицу и рапиду пройдут в Саудовской Аравии, появилась всего за полтора месяца до начала турниров. У шахматистов было мало времени на принятие решения и высказывание своей позиции. О своём решении не ехать в Эр-Рияд я объявила сразу, но тогда это осталось практически незамеченным. К сожалению, практически никто из ведущих шахматисток нас не поддержал — отсутствия сильнейшей в мире Хоу Ифань, вероятно, вызвано другими причинами: она с некоторых пор перестала играть в женских турнирах.

— Почему шахматисты-мужчины, кроме Накамуры, вас не поддержали? Да и среди женщин единицы.

— Это не так. Просто известно только о Накамуре, так как он открыто высказал свою позицию. На самом деле примерно 40% из топ-игроков не приехали в Саудовскую Аравию. Помимо Накамуры это Уэсли Со, Фабиано Каруана, Аниш Гири, Майкл Адамс, Теймур Раджабов, Радослав Войташек, Давид Навара… Многие сильнейшие россияне отказались от участия: Владимир Крамник, Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов, Максим Матлаков. Ну и все израильские шахматисты, которым просто не выдали виз. Другое дело, что никто, кроме Накамуры и президента АШП израильтянина Эмиля Сутовского, не высказали свой протест и причины неучастия. Мы с Машей посчитали, что не стоит отмалчиваться.

Да, большинство женщин всё-такие поехали на чемпионат, поскольку призовые были очень высокие. За один такой турнир многие девушки заработали больше, чем за целый год. Тем более что у нас призовые несопоставимы с мужчинами. Я не осуждаю коллег, поехавших играть. Но такие вещи, как свобода выбора и самоуважение, очень важны для нас с сестрой.

— Вам не грозят штрафные санкции со стороны ФИДЕ или участие в таких турнирах добровольное дело?

— Это решение каждого игрока. Я не подписывала контракт, поэтому никаких санкций не будет.

— На чемпионате мира в Иране в феврале вы играли в хиджабе. Почему тогда не отказались от турнира?

— Я поехала в Иран, не совсем представляя те ощущения, о которых идёт речь. Эти ощущения, несомненно, привели меня к определённым выводам, и я решила бороться. Мне кажется, подобная позиция из уст действующей чемпионки мира не может быть проигнорирована. Посмотрим, как будут обстоять делать на следующий год.

«Ехать в Россию нам никто не запрещает»

— Есть у шахматистов с Украины запреты на участие в турнирах в определённых странах? Например, в России?

— Нет, конечно. Моя сестра Мария стала чемпионкой мира на турнире, который проходил в Сочи в 2015-м, наша сборная выступала на командных чемпионатах мира в Ханты-Мансийске в 2017-м. Другое дело, что не все украинские шахматисты сами хотят ехать в Россию.

— Каковы у вас отношения с российскими коллегами? Политика часто мешает общению?

— Со многими я знакома более 10 лет, и мы продолжаем нормально общаться на турнирах. Политику стараемся не обсуждать.

— Как на Украине относятся к шахматам? Как поддерживается замечательная львовская школа, подарившая миру Василия Иванчука и сестёр Музычук?

— Во Львове действительно очень сильная шахматная школа и давние традиции. Помимо Иванчука это Александр Белявский, Адриан Михальчишин, Олег Романишин, из моего поколения — Юрий Криворучко, Мартын Кравцов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов — члены сборной Украины. На данный момент во Львове проживает около 20 гроссмейстеров. Государственная поддержка есть, но мне кажется, что для столь успешного вида спорта — а мы выиграли все мыслимые титулы и в личных, и в командных турнирах — она должна быть более значимой.

— Правда ли, что на чемпионат мира в Иран вы летали за свой счёт?

— Минспорт Украины оплатил только билет в Тегеран и суточные на шесть дней. Почти все расходы я оплачивала сама.

— Вам предлагали сменить гражданство? Смогли бы вы поступить, как Екатерина Лагно и Сергей Карякин?

— Я много лет выступала за Словению. При этом всегда жила на Украине. Мне предлагали гражданство, но по законам Украины нельзя иметь двойное гражданство. Поэтому я всегда была только гражданкой Украины.

«Откровенных фотосессий мне никто не предлагал»

— С кем из соперниц вам наиболее интересно играть?

— Мне интересно играть в сильных турнирах с лучшими. Знаю, это звучит банально, но это действительно так.

— Вы хотели бы сыграть матч из нескольких партий с шахматистом-мужчиной из первой десятки? Каковы были бы ваши шансы?

— В шахматном плане такой матч был бы для меня интересным и полезным, помог бы профессионально вырасти. Но противостоять гроссмейстеру с рейтингом 2750 и выше на равных для меня нереально. Вероятно, я смогла бы сделать несколько ничьих и даже при случае выиграть одну партию, но результат такого матча абсолютно предсказуем.

— Что скажете о программе Alpha Zero? Это «убийство» шахмат или демонстрация того, насколько глубока игра?

— Я, конечно же, знаю о матче Alpha Zero против Stockfish. Поразило то, что Alpha Zero победила с таким огромным счётом. Но, думаю, это не имеет никакого отношения к «убийству» шахмат. Это очень сложная игра. На данный момент окончательно просчитаны только позиции, где остаётся меньше 7 фигур на доске. Но всё равно ещё очень много неизвестного. И мне самой до сих пор очень интересно открывать для себя новые возможности и находить новые идеи.

— Если бы устроили конкурс красоты среди шахматисток, кто бы победил — вы или Мария? Или кто-то другой?

— Знаете, подобные конкурсы уже проводились и не раз. И всегда выбирали зрители. Так что им и отвечать на этот вопрос.

— Вы бы хотели, чтобы дресс-код для шахматисток отменили совсем? Разрешали бы приходить на партию в платье с глубоким декольте и на шпильках, например.

— Шахматы — многовековая игра с давними традициями и устоявшейся репутацией. Дресс-код, который действует сейчас на топовых турнирах, мне вполне подходит.

— Если бы вам предложили сняться в откровенной фотосессии, согласились бы?

— Нет, не стала бы этого делать. Впрочем, никто и не предлагал.