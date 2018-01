«Принципы важнее, чем рекордный призовой фонд»

— Что скажете о программе Alpha Zero? Это «убийство» шахмат или демонстрация того, насколько глубока игра?

— Я, конечно же, знаю о матче Alpha Zero против Stockfish. Поразило то, что Alpha Zero победила с таким огромным счётом. Но, думаю, это не имеет никакого отношения к «убийству» шахмат. Это очень сложная игра. На данный момент окончательно просчитаны только позиции, где остаётся меньше 7 фигур на доске. Но всё равно ещё очень много неизвестного. И мне самой до сих пор очень интересно открывать для себя новые возможности и находить новые идеи.