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30 декабря, источник: Газета.Ру

Карякин проиграл корону Карлсену

Российский гроссмейстер Сергей Карякин на чемпионате мира по блицу в последний день уступил первое место норвежцу Магнусу Карлсену, которому в 2016 году проиграл в матче на первенство мира по классическим шахматам. В женском турнире второе место также заняла россиянка Валентина Гунина, неожиданно пропустившая вперед представительницу Грузии Нану Дзагнидзе.

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершился чемпионат мира по блицу — шахматам, в которых игроку дается три минуты на партию с добавлением двух секунд за каждый ход.

По итогам 21 тура соревнований прошлогодний чемпион — россиянин Сергей Карякин — уступил свою мировую корону извечному сопернику Магнусу Карлсену.

Норвежец с 2013 года является чемпионом мира по классическим шахматам, а теперь в его копилке одновременно появился второй международный титул.

На пути к победе Карлсен взял реванш у Карякина, которому уступил в 2016 году (россиянин тогда даже разместил насмешливый твит со словами «Not this time. Mr Carlsen»), одолел еще двоих крепких россиян Владимира Федосеева (серебряного призера чемпионата мира по быстрым шахматам — 2017) и Александра Грищука, украинца Антона Коробова, китайца Дина Лижэня и других достойных оппонентов.

Во второй день соревнований Карлсен набрал 8,5 очков за девять партий и за тур до конца обеспечил себе первое место.

Наиболее курьезную победу норвежец одержал над россиянином Эрнесто Инаркиевым. Соперник решил схитрить и поставил шах королю Магнуса в тот момент, когда его собственный король находился под угрозой вражеской ладьи.

Этот ход был невозможным, что в блице автоматически наказывается поражением, однако в условиях нехватки времени норвежец ничего не заметил и сделал свой ход, на который в такой ситуации просто не имел права. В итоге Инаркиев подозвал арбитра и попросил зафиксировать невозможный ход в исполнении оппонента.

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Согласно правилам шахмат, россиянин не сделал ничего противозаконного.

«Невозможный ход считается сделанным, если были пущены часы партнера. Партнер имеет право заявить о выигрыше перед тем, как сделает ответный ход», — гласит свод правил Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Карлсен посокрушался, но признал свое поражение, однако спустя какое-то время все-таки подал апелляцию, и от Инаркиева потребовали продолжить партию с того же хода.

Должно быть, такое решение объяснялось тем, что россиянин нарушил правила первым. Однако Эрнесто отказался вернуться в игру, за что ему засчитали поражение.

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров выступил против такого хитрого поступка Инаркиева.

«Да, это блиц, зрелище, которое часто превращается в хаотичный спектакль, но это не бар и не парк, где жулик может делать то, что хочет. Это чемпионат мира, — написал Каспаров в своем фейсбуке. — Инаркиева надо было дисквалифицировать за такое поведение. Правила шахмат достаточно просты, однако есть правила достойного поведения и спортивной порядочности».

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«Я безумно счастлив, тут нечего прибавить, — заявил Карлсен после того, как окончательно гарантировал себе звание чемпиона. — Вчерашний игровой день вышел довольно сложным, однако во второй день все получилось даже лучше, чем я ожидал.

Для меня очень важно было одержать победу на этом турнире. Я держал в голове тот факт, что на чемпионате мира по быстрым шахматам я проиграл в последнем туре, когда был лидером (в итоге Карлсен стал только пятым. — «Газета.Ru»). Однако сейчас я завершаю этот год с отличным настроением.

Что касается Карякина, то он вряд ли может занести этот год себе в актив. Гроссмейстер не победил ни в одном турнире с классическим контролем времени. В быстрых видах шахмат дела, как оказалось, обстоят не лучше.

До турнира претендентов, в котором определится участник матча на первенство мира по классическим шахматам, остается два с половиной месяца, а россиянин еще не набрал свою лучшую форму.

После первого игрового дня блица Карякин лидировал в турнирной таблице с девятью очками, обгоняя идущего вторым француза Максима Вашье-Лаграва на 0,5 балла.

В активе россиянина оказались победы над такими крепкими соперниками, как его соотечественник Александр Грищук, украинец Антон Коробов и азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров.

При этом Карякин взял реванш у 15-летнего Андрея Есипенко, которому неожиданно проиграл пару дней назад на чемпионате мира по быстрым шахматам. Однако за следующие десять туров россиянин отстал от Карлсена на 1,5 очков (14,5 против 16) и оказался только на втором месте.

Третьим стал представитель Индии Вишванатан Ананд (победитель чемпионата мира по быстрым шахматам — 2017), который уступил Карякину по дополнительным показателям (14,5).

В женском турнире по блицу произошла сенсация: победу одержала грузинка Нана Дзагнидзе, которая занимает девятое место в рейтинге ФИДЕ, — ниже основных фавориток турнира китаянки Цзюй Вэньцзюнь (3) и россиянки Александры Костенюк (4).

В победном интервью Дзагнидзе честно призналась, что еще не совсем осознала произошедшее.

«Я не знаю, что сказать. Еще не поняла, что со мной случилось. Это самый важный титул в моей карьере. Я всегда мечтала стать чемпионкой мира, и, наконец, это сбылось».

Дзангнидзе набрала 16,5 очка из возможных 21. Второе место, как и в мужском турнире, досталось представителю России — Валентине Гуниной (16). Третьей стала Цзюй Вэньцзюнь (14).

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