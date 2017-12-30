Карякин занял второе место на чемпионате мира по блицу
ТАСС, 30 декабря. Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал вторым на чемпионате мира по блицу, прошедшем в столице Саудовской Аравии
ТАСС, 30 декабря. Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал вторым на чемпионате мира по блицу, прошедшем в столице Саудовской Аравии
Первое место занял обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен, набравший 16 очков. Третьим стал индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, набравший равное с Карякиным количество очков (14,5), но уступивший россиянину по дополнительным показателям.
В топ-50 вошли россиянин Петр Свидлер — 11-е место (13,5 очка), Александр Грищук — 13-е (13), Борис Савченко — 14-е (13), Алексей Дреев — 19-е (12,5), Ян Непомнящий — 21-е (12,5), Владислав Артемьев — 23-е (12,5), Санан Сюгиров — 32-е (12), Владимир Федосеев — 33-е (12), Андрей Есипенко — 41-е (11,5), Александр Рахманов — 44-е (11,5).
В женском турнире первое место заняла грузинка Нана Дзагнидзе (16,5), второй стала россиянка Валентина Гунина (16), третьей — китаянка Цзюй Вэньцзюнь (14). В топ-50 вошли россиянка Екатерина Лагно — четвертое место (14), Александра Костенюк — седьмое (13,5), Александра Горячкина — 14-е (12,5),
Анастасия Боднарук — 22-е (12), Дарья Войт — 29-е (11,5), Марина Нечаева — 30-е (11,5), Дарья Чарочкина — 46-е (10,5), Дина Беленькая — 48-е (10,5).