Инаркиеву присуждено поражение после отказа доиграть партию с Карлсеном

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, Инаркиев «в тяжелой позиции» сделал невозможный ход (его король был под шахом), чемпион мира этого не заметил и продолжил игру, после чего россиянин остановил часы, подозвал арбитра, и ему была присуждена победа.

Через некоторое время главный судья Такис Николопулос отменил решение линейного арбитра и сказал гроссмейстерам продолжать партию. «Инаркиев отказался, и ему было присуждено поражение. Россиянин подал апелляцию против решения главного арбитра, но его протест отклонили», — добавляется в сообщении.