Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
ТАСС, 29 декабря. Россиянин Сергей Карякин находится на первом месте после первого соревновательного дня на чемпионате мира по блицу. Турнир проходит в столице Саудовской Аравии
ТАСС, 29 декабря. Россиянин Сергей Карякин находится на первом месте после первого соревновательного дня на чемпионате мира по блицу. Турнир проходит в столице Саудовской Аравии
В пятницу прошли 11 из 21 тура чемпионата мира, оставшиеся партии будут сыграны в субботу.
Карякин набрал 9 баллов, на втором месте находится француз Максим
В женском турнире после первого дня лидирует шведка Пиа Крамлинг, второй идет грузинка Нана Дзагнидзе, третьей — россиянка Валентина Гунина.
Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря, победитель мужского турнира получит $750 тысяч, женского — $250 тысяч.