Федосеев остановился в шаге от титула

В Саудовской Аравии завершился третий день последнего турнир 2017 года — чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Соревнования традиционно проходят в конце каждого года и определяют сильнейших шахматистов в коротком формате. В течение первых трех дней разыгрывается титул в рапиде, а за два последних дня гроссмейстеры определяют чемпиона мира в блице.

В четверг, 28 декабря, определился чемпион мира по быстрым шахматам. Им стал ветеран Вишванатан Ананд из Индии, выигравший на тай-брейке у россиянина Владимира Федосеева.

Набравшие по десять с половиной очков Ананд и Федосеев сыграли две партии в блиц, и в обеих сильнее оказался индиец. Третье место досталось еще одному российскому участнику Яну Непомнящему.

Еще до начала турнира разгорелось сразу несколько международных скандалов. Сначала аравийские власти отказали в выдаче виз израильским шахматистам, затем представителям Катара, с которым у Саудовской Аравии напряженные отношения, запретили выступать под своим флагом, чем спровоцировали бойкот катарских шахматистов.

В конечном итоге, ФИДЕ пришла к договоренности с принимающей стороной, и почти все проблемы были решены.

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин прокомментировал «Газете.Ru» текущее положение дел на турнире и отметил, что даже в таких условиях международные шахматы сделали большой шаг вперед.

«Нынешние соревнования уникальны — ничего подобного раньше не было. Очень высокие призовые для шахмат. Потенциально один человек, если выиграет и рапид, и блиц, может заработать за пять дней $500 тыс.

Понятно, что есть объективная критика с выбором страны, так как были политические скандалы, но в целом это огромный шаг вперед для профессиональных шахмат.

Конечно, ФИДЕ делает все возможное, чтобы свести проблемы к минимуму. Не надо также забывать, что организован турнир на очень высоком уровне, и все довольны тем, как проходят соревнования. Это политически непростой регион, это вопрос именно политики. Причем, год назад чемпионат мира проходил в Катаре, и никаких проблем вообще не было. Если брать общие интересы ФИДЕ, то это большое достижение для шахмат в целом, — сказал Смагин.

Эксперт высоко оценил готовность российских шахматистов, которые выступили в Саудовской Аравии выше всяких похвал. Помимо призеров Федосеева и Непомнящего в десятке сильнейших оказались Александр Грищук, Борис Савченко и Петр Свидлер.

«Очень хорошо играл на турнире Федосеев и уступил только Карлсену, который переиграл его на огромном опыте. В целом же, он показал блестящий результат.

Мне понравилось, как смотрелся Непомнящий, который играл в не совсем характерной для себя манере — очень осторожничал и показал много ничейных результатов. Но это себя оправдало, и финальный рывок у него получился.

У нас много хороших шахматистов. Особенно выделяются традиционно сильные Свидлер и Грищук, умеющие играть через не могу. Также подтянулся молодой Владислав Артемьев, о котором очень много говорят с точки зрения быстрых шахмат.

В целом, российская команда выглядит сейчас сильнее всех.

В этом отношении быстрые шахматы очень показательны. Они показывают общий высокий уровень шахматного образования — когда нет времени подумать, шахматисты играют «рукой», и наши спортсмены делают это едва ли не лучше всех. А если присмотреться к таблице, то в лидерах очень много выходцев из советской школы.

Российские шахматы командно значительно превосходят другие страны, в том числе и китайцев. И об этом говорят результаты чемпионата, — подчеркнул эксперт.

Победа Ананда стала для многих неожиданной, потому что 15-й чемпион мира не так уж и сильно играл в этом сезоне в быстрые шахматы, но, по всей видимости, хорошо подготовился к чемпионату мира и сильно выступил в решающий момент. Таким образом «мадрасский тигр» повторил свой успех далекого 2003 года и стал двукратным чемпионом мира по рапиду.

Не лучшим образом выступили на турнире Магнус Карлсен и Сергей Карякин. Если норвежцу удалось подтянуться после неудачного первого дня и занять высокое седьмое место, то Карякин стал лишь 34-м, потерпев пять поражений в 15 партиях.

В женской части турнира не было равных китаянкам. Победу одержала второй номер рейтинга ФИДЕ Цзюй Вэньцзюнь, а серебро завоевала ее соотечественница Лей Тинцзи.