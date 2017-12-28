Российский шахматист Федосеев занял второе место на чемпионате мира по рапиду

В 15 турах три шахматиста набрали по 10,5 очка — россияне Федосеев, Ян Непомнящий и Вишванатан Ананд из Индии. По регламенту для выявления чемпиона мира два шахматиста должны были сыграть тай-брейк. По дополнительным показателям ими стали Федосеев и Ананд, в итоге победу со счетом 2:0 одержал Ананд.

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Непомнящий занял третье место, действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен стал пятым (10 очков), россиянин Александр Грищук — шестым (10), Борис Савченко — седьмым (10), Петр Свидлер — десятым (9,5), Сергей Карякин — 34-м (9). Прошлогодний чемпион мира по быстрым шахматам украинец Василий Иванчук выступил неудачно — 98-е место (6,5).

В женском турнире победительницей стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь (11,5 очка), второе место у ее соотечественницы Лэй Тинцзе (11), третьей стала немка Элизабет Петц (10,5). Лучшие из россиянок Александра Горячкина, Полина Шувалова и Бибисара Асаубаева заняли 10−12-е места (по 9,5). Прошлогодняя победительница украинка Анна Музычук бойкотировала этот турнир.