Российский шахматист Федосеев занял второе место на чемпионате мира по рапиду
ТАСС, 28 декабря. Российский шахматист Владимир Федосеев стал вторым на чемпионате мира по рапиду. Турнир прошел в столице Саудовской Аравии
ТАСС, 28 декабря. Российский шахматист Владимир Федосеев стал вторым на чемпионате мира по рапиду. Турнир прошел в столице Саудовской Аравии
В 15 турах три шахматиста набрали по 10,5 очка — россияне Федосеев, Ян Непомнящий и Вишванатан Ананд из Индии. По регламенту для выявления чемпиона мира два шахматиста должны были сыграть
Непомнящий занял третье место, действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен стал пятым (10 очков), россиянин Александр Грищук — шестым (10), Борис Савченко — седьмым (10), Петр Свидлер — десятым (9,5), Сергей Карякин — 34-м (9). Прошлогодний чемпион мира по быстрым шахматам украинец Василий Иванчук выступил неудачно — 98-е место (6,5).
В женском турнире победительницей стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь (11,5 очка), второе место у ее соотечественницы Лэй Тинцзе (11), третьей стала немка Элизабет Петц (10,5). Лучшие из россиянок Александра Горячкина, Полина Шувалова и Бибисара Асаубаева заняли 10−12-е места (по 9,5). Прошлогодняя победительница украинка Анна Музычук бойкотировала этот турнир.
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