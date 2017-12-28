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28 декабря, источник: ТАСС

Российские шахматисты Свидлер и Непомнящий сыграли вничью на ЧМ по рапиду

ТАСС, 28 декабря. Россиянин Петр Свидлер сыграл вничью с соотечественником Яном Непомнящим в 14-м туре чемпионата мира по быстрым шахматам. Турнир проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Свидлер набрал 9,5 очка и находится на четвертом месте, Непомнящий с таким же количеством очков располагается на седьмом месте.

Перед последним туром чемпионата мира лидирует индиец Вишванатан Ананд, набравший 10 очков. Второе место занимает норвежец Магнус Карлсен (10).

Россиянин Владимир Федосеев сыграл вничью с китайцем Бу Сянчжи и находится на пятом месте (9,5). Сергей Карякин победил поляка Камиля Митоня и находится на 37-м месте (8).

Заключительный тур чемпионата мира по быстрым шахматам будет сыгран позднее в четверг. Чемпионат мира по блицу пройдет с 29 по 30 декабря. Призовой фонд соревнований — $2 млн, чемпионы мира по блицу и рапиду получат по $750 тысяч, победительницы женского турнира — по $250 тысяч.

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