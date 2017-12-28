Российские шахматисты Свидлер и Непомнящий сыграли вничью на ЧМ по рапиду

Свидлер набрал 9,5 очка и находится на четвертом месте, Непомнящий с таким же количеством очков располагается на седьмом месте.

Россиянин Владимир Федосеев сыграл вничью с китайцем Бу Сянчжи и находится на пятом месте (9,5). Сергей Карякин победил поляка Камиля Митоня и находится на 37-м месте (8).

Заключительный тур чемпионата мира по быстрым шахматам будет сыгран позднее в четверг. Чемпионат мира по блицу пройдет с 29 по 30 декабря. Призовой фонд соревнований — $2 млн, чемпионы мира по блицу и рапиду получат по $750 тысяч, победительницы женского турнира — по $250 тысяч.