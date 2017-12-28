Шахматист Федосеев уступил Карлсену в 12-м туре чемпионата мира по рапиду

Из 12 партий на турнире Федосеев выиграл в шести и в пяти сыграл вничью, поражение от Карлсена стало для него первым на турнире. Россиянин набрал 8,5 очка и потерял лидерство в турнирной таблице, опустившись на четвертое место. Обладатель шахматной короны Карлсен стал единоличным лидером турнира, набрав 9 очков.

Российский гроссмейстер Петр Свидлер сыграл вничью с китайцем Ван Хао и остался на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 8,5 очка.

Сергей Карякин сыграл вничью с грузинским гроссмейстером Леваном Панцулаей. Россиянин набрал 7 очков и занимает 36-е место. Другой россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом и располагается на 13-м месте, набрав 8 очков.