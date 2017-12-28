Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
5 суперфудов, которые рекомендуют есть в 2018 году
СМИ сообщили о ракетной атаке на российскую базу Хмеймим
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Финляндия U202
Дания U200
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь1
Йокерит1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22:00
Россия U20
Швейцария U20
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Арсенал
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:59
Швеция U20
Чехия U20
Хоккей. НХЛ
29.12
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
29.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
29.12
Флорида Пантерз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
29.12
США U20
Словакия U20
Хоккей. НХЛ
29.12
Аризона Койотс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. КХЛ
12:30
АмурОТ2
Спартак1
Хоккей. НХЛ
29.12
Ванкувер Кэнакс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
29.12
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
29.12
Сан-Хосе Шаркс
Калгари Флэймз
Все события
СМИ: Жириновский прокомментировал смерть композитора Шаинского
СМИ: ЕС выставит России счет в €1,4 млрд через ВТО
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера
Тест «полуторки» УАЗ: охота на «Газель»
«Ювентус» согласился продать лучшего бомбардира за €150 млн
Быть ли в Формуле-1 россиянину и интриге? Главные вопросы-2018
Екатерина Варнава позирует в эффектном золотистом платье
Полина Гагарина, Валерия, Татьяна Навка и другие звезды в Кремле
Названы самые необычные секс-травмы
5 суперфудов, которые рекомендуют есть в 2018 году
Часть плененных Украиной не захотели возвращаться на Донбасс
СМИ сообщили о ракетной атаке на базу РФ Хмеймим
Фоторепортажи
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
17:58 (мск), источник: ТАСС

Шахматист Федосеев уступил Карлсену в 12-м туре чемпионата мира по рапиду

ТАСС, 28 декабря. Россиянин Владимир Федосеев уступил норвежцу Магнусу Карлсену в 12-м туре чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Из 12 партий на турнире Федосеев выиграл в шести и в пяти сыграл вничью, поражение от Карлсена стало для него первым на турнире. Россиянин набрал 8,5 очка и потерял лидерство в турнирной таблице, опустившись на четвертое место. Обладатель шахматной короны Карлсен стал единоличным лидером турнира, набрав 9 очков.

Российский гроссмейстер Петр Свидлер сыграл вничью с китайцем Ван Хао и остался на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 8,5 очка.

Сергей Карякин сыграл вничью с грузинским гроссмейстером Леваном Панцулаей. Россиянин набрал 7 очков и занимает 36-е место. Другой россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом и располагается на 13-м месте, набрав 8 очков.

В четверг будут сыграны оставшиеся три тура чемпионата мира по быстрым шахматам и определится победитель турнира. Чемпионат мира по блицу пройдет с 29 по 30 декабря. Призовой фонд соревнований — $2 млн, чемпионы мира по блицу и рапиду получат по $750 тысяч, победительницы женского турнира — по $250 тысяч.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Названа тройка лучших футболистов России 2017 года
Курьезы года: бюст Роналду и падающий со стула Уткин
«Спартак» объявил о продлении контракта с защитником
«Ювентус» согласился продать лучшего бомбардира за €150 млн
Быть ли в Формуле-1 россиянину и интриге? Главные вопросы-2018
Юрий Семин заявил о разногласии с руководством «Локомотива»
Источник: РФС не будет платить игрокам премиальные на ЧМ-2018
Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» может перейти в «Кайрат»
Новости
Авто
За «величайший автомобиль Америки» хотят выручить $1 500 000 Британский аукционный дом Sotheby's выставит на торги уникальный автомобиль Tucker 48
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Анастасия Волочкова пришла за женихом на шоу «Давай поженимся!» Артистка решила устроить личную жизнь в популярной передаче
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Непраздничное настроение: знаменитости, которые терпеть не могут Рождество Эти звезды напоминают нам скупца Скруджа из повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь»: они не только сами не отмечают праздники, но и другим не советуют.
Дети
17 звёздных елок: чья лучше? Татьяна Навка, Тимати, Анастасия Волочкова, Эвелина Бледанс и другие знаменитости уже показали, как они украсили свои новогодние елки
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь