Украинская шахматистка Музычук решила бойкотировать ЧМ в Саудовской Аравии

Источник: РИА "Новости"

«Через несколько дней я потеряю два чемпионских титула — один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, не ходить с сопровождением по улице и вообще не чувствовать себя второстепенным существом.

Ровно год назад я выиграла эти два титула и была самым счастливым человеком в мире шахмат, но теперь мне очень плохо. Я готова отстаивать свои принципы и пропустить соревнования, хотя могла заработать больше за дюжину других турниров вместе взятых.