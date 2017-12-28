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15:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинская шахматистка Музычук решила бойкотировать ЧМ в Саудовской Аравии

Украинская шахматистка, чемпионка мира в двух категориях Анна Музычук приняла решение отказаться от участия в чемпионате мира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), чтобы обратить внимание общественности на ущемления прав женщин в этой стране.

Источник: РИА "Новости"

«Через несколько дней я потеряю два чемпионских титула — один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, не ходить с сопровождением по улице и вообще не чувствовать себя второстепенным существом.

Ровно год назад я выиграла эти два титула и была самым счастливым человеком в мире шахмат, но теперь мне очень плохо. Я готова отстаивать свои принципы и пропустить соревнования, хотя могла заработать больше за дюжину других турниров вместе взятых.

Это раздражает, но больше всего меня расстраивает то, что всем всё равно. Мне горько, но менять своё мнение и принципы я не буду. Той же точки зрения придерживается моя сестра Мария. Я очень рада, что у нас общие взгляды. И для тех, кому не всё равно, — мы вернёмся! — написала Музычук на своей странице в «Фейсбуке».

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