Украинская шахматистка Музычук решила бойкотировать ЧМ в Саудовской Аравии
Украинская шахматистка, чемпионка мира в двух категориях Анна Музычук приняла решение отказаться от участия в чемпионате мира в
Украинская шахматистка, чемпионка мира в двух категориях Анна Музычук приняла решение отказаться от участия в чемпионате мира в
«Через несколько дней я потеряю два чемпионских титула — один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по
Ровно год назад я выиграла эти два титула и была самым счастливым человеком в мире шахмат, но теперь мне очень плохо. Я готова отстаивать свои принципы и пропустить соревнования, хотя могла заработать больше за дюжину других турниров вместе взятых.
Это раздражает, но больше всего меня расстраивает то, что всем всё равно. Мне горько, но менять своё мнение и принципы я не буду. Той же точки зрения придерживается моя сестра Мария. Я очень рада, что у нас общие взгляды. И для тех, кому не всё равно, — мы вернёмся! — написала Музычук на своей странице в «Фейсбуке».