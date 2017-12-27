Россиянин Федосеев лидирует после второго дня ЧМ по рапиду в Эр-Рияде

С 26 по 28 декабря участники мужского и женского турниров сыграют по 15 туров в быстрые шахматы. По итогам второго соревновательного дня Федосеев лидирует в турнирной таблице, набрав восемь баллов из 10 возможных, вторым идет индиец Вишванатан Ананд (7,5), третьим — еще один российский гроссмейстер Петр Свидлер (7,5). Обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен идет седьмым (7).

Россиянин Ян Непомнящий занимает 16-е место (6,5 очка), Александр Рахманов — 17-е (6,5), Владислав Артемьев — 24-е (6,5), Алексей Дреев — 28-е (6), Андрей Есипенко — 29-е (6), Александр Грищук — 30-е (6), Борис Савченко — 31-е (6), Дмитрий Бочаров — 36-е (6), Евгений Алексеев — 47-е (5,5), Санан Сюгиров — 55-е (5,5), Дмитрий Кокарев — 58-е (5,5), Сергей Карякин — 59-е (5,5).

В женском турнире после второго дня лидирует китаянка Цзюй Вэньцзюнь (8), второй идет россиянка Александра Горячкина (7,5), третьей — армянка Элина Даниелян (7,5). Россиянка Александра Костенюк с семью очками занимает 10-е место.