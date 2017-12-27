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27 декабря, источник: ТАСС

Россиянин Федосеев лидирует после второго дня ЧМ по рапиду в Эр-Рияде

ТАСС, 27 декабря. Российский гроссмейстер Владимир Федосеев занимает первое место после второго соревновательного дня на чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Саудовской Аравии Эр- Рияде.

С 26 по 28 декабря участники мужского и женского турниров сыграют по 15 туров в быстрые шахматы. По итогам второго соревновательного дня Федосеев лидирует в турнирной таблице, набрав восемь баллов из 10 возможных, вторым идет индиец Вишванатан Ананд (7,5), третьим — еще один российский гроссмейстер Петр Свидлер (7,5). Обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен идет седьмым (7).

Россиянин Ян Непомнящий занимает 16-е место (6,5 очка), Александр Рахманов — 17-е (6,5), Владислав Артемьев — 24-е (6,5), Алексей Дреев — 28-е (6), Андрей Есипенко — 29-е (6), Александр Грищук — 30-е (6), Борис Савченко — 31-е (6), Дмитрий Бочаров — 36-е (6), Евгений Алексеев — 47-е (5,5), Санан Сюгиров — 55-е (5,5), Дмитрий Кокарев — 58-е (5,5), Сергей Карякин — 59-е (5,5).

В женском турнире после второго дня лидирует китаянка Цзюй Вэньцзюнь (8), второй идет россиянка Александра Горячкина (7,5), третьей — армянка Элина Даниелян (7,5). Россиянка Александра Костенюк с семью очками занимает 10-е место.

Партии 11−15-х туров пройдут в четверг. Чемпионат мира завершится 30 декабря. Призовой фонд турнира — $2 млн. Чемпионы мира по блицу и рапиду получат по $750 тысяч, победительницы женского турнира — по $250 тысяч.

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