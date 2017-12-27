Шахматист Федосеев обыграл Джобаву в шестом туре ЧМ по рапиду и вышел в лидеры турнира

Федосеев выиграл пять партий из шести, сыгранных на чемпионате, и сыграл вничью с россиянином Александром Грищуком. Федосеев набрал 5,5 очка и вышел в единоличные лидеры чемпионата мира. Джобава потерпел первое поражение на турнире, ранее он выиграл четыре партии из пяти и сыграл вничью с россиянином Сананом Сюгировым. Грузинский шахматист набрал 4,5 балла и занимает третье место.

Россиянин Сергей Карякин обыграл индийского гроссмейстера Видита Сантоша Гуджрати. После двух поражений на старте турнира Карякин выиграл четыре партии подряд. В его активе четыре очка. Обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен обыграл армянина Сергея Мовсесяна, на его счету 4,5 очка.

Вторым после шести туров идет украинский гроссмейстер Юрий Кузубов (5 очков). Четвертое место занимает россиянин Павел Понкратов (4,5), шестое — Петр Свидлер (4,5), 19-е — Александр Грищук.