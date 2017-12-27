Карякин и Карлсен забуксовали на старте

В Эр-Рияде стартовал чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. В первый день соревнований участники сыграли пять партий. Столько же будет проведено в каждый из двух последующих дней, после чего определится чемпион мира по рапиду.

В турнире приняли участие такие гранды современных шахмат, как чемпион мира в классике Магнус Карлсен, действующий победитель мирового чемпионата по блицу Сергей Карякин, второй и третий номера мирового рейтинга Левон Аронян и Шахрияр Мамедьяров, а также Александр Грищук, Вишванатан Ананд, Максим Вашье-Лаграв и Динь Лижэнь.

Все любители шахмат сосредоточились на борьбе лидеров рейтинга ФИДЕ, однако начало турнира преподнесло сразу две сенсации.

Свои стартовые партии проиграли Карлсен и Карякин.

Магнус играл черными против китайского гроссмейстера Бу Сянчжи и потерпел поражение, которое для многих стало неожиданным. Однако стоит отметить, что в сентябре этого года именно Бу выбил на ранней стадии Карлсена с Кубка мира в Тбилиси. Сложно сказать, что произошло с норвежцем, но Бу становится для него крайне неудобным соперником.

Поражение Карякина белыми от украинца Павла Эльянова выглядит еще более удивительным. Безусловно, Эльянов — очень сильный шахматист, но у вице-чемпиона мира было преимущество белых фигур, и долгое время позиция на доске была примерно равной. Но в какой-то момент Карякин недооценил пешечную атаку соперника на королевском фланге, в результате которой вскрылась вертикаль h. Именно это и предопределило исход партии, когда Эльянов сдвоил на ней ферзя и ладью.

Карякин был вынужден защищаться от мата, но попутно впустил в свои владения сначала ферзя, а затем и ладью черных, что привело к поражению.

Страшное затмение Сергея продолжилось и во второй партии. Если Карлсен реабилитировался уверенной победой, то Карякин проиграл черными даже не гроссмейстеру, а международному мастеру из ОАЭ Сами Хадеру. Соперники разыграли самый что ни на есть классический вариант Найдорфа сицилианской защиты, перешли в миттельшпиль, где позиционно россиянин смотрелся предпочтительнее. Однако на 16-м ходу Сергей допустил грубую ошибку, оголив своего еще не рокировавшегося короля.

Хадер быстро этим воспользовался, отдал слона за две пешки, полностью раскрыл позицию монарха черных и начал решающую атаку.

Нельзя сказать, что международный мастер технически идеально исполнил завершающую стадию — в какой-то момент он даже дал шанс сопернику сделать ничью. Но расстроенный Сергей этой единственной возможности не увидел и на 38-м ходу признал свое поражение, предвидя неминуемую потерю материала, а затем и мат.

Остается только гадать, что предпринял Карякин во втором перерыве, но следом за двумя поражениями последовали три подряд победы над Аразом Аль-Саффаром, Моклиссом Эль Аднани и Варужаном Акобяном. Это позволило российскому гроссмейстеру взять три очка из пяти и расположиться в верхней половине таблице после первого дня. Карлсен же набрал три с половиной очка и оказался рядом с Дином на 22-м месте.

Героями дня стали россиянин Владимир Федосеев и Баадур Джобава из Грузии. У обоих шахматистов по четыре с половиной очка на счету, но представитель Грузии опережает в протоколе Федосеева по дополнительным показателям.

Очень сильно выступили еще трое российских участников — действующий чемпион страны Петр Свидлер, Александр Грищук и Павел Понкратов, которые набрали по четыре балла. К ним присоединился и 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

Крайне неудачно стартовали записные фавориты. Мамедьяров набрал столько же очков, сколько и Карякин, Аронян и действующий чемпион по быстрым шахматам Василий Иванчук — по два с половиной балла, а Вашье-Лаграв и вовсе одержал лишь две победы при трех поражениях.

У женщин заранее стало известно, что в Эр-Рияде определится новая чемпионка в обоих видах.

Украинская шахматистка Анна Музычук, победившая год назад в Катаре и в рапиде, и блице, приняла решение бойкотировать соревнования в Саудовской Аравии из-за закона об обязательном ношении хиджабов и абай.

Несмотря на то, что организаторы турнира разрешили женщинам не носить абаи и хиджабы в игровом зале, исключение не распространяется на остальные общественные места. В итоге Музычук, ранее в этом году вынужденная, как и все участницы, играть в хиджабе на чемпионате мира среди женщин в Иране, приняла решение не лететь в Эр-Рияд.

Об этом шахматистка написала на своей странице в соцсети за три дня до турнира: «Через несколько дней я потеряю два титула чемпиона мира — один за другим. Просто потому, что я решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, свободно выходить на улицу и вообще не чувствовать себя существом второго сорта».