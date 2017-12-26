Федосеев лидирует после первого дня на чемпионате мира по рапиду
МОСКВА, 26 дек —
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МОСКВА, 26 дек —
По итогам пяти раундов рапида оба шахматиста набрали по 4,5 очка. Следом располагаются россияне Павел Понкратов и Александр Грищук, которые набрали по 4 очка. В первую десятку входит еще один представитель России — Петр Свидлер, в активе которого также 4 очка.
Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен с 3,5 балла идет 22-м, россиянин Сергей Карякин с 3 очками — 58-м.
У женщин лидирует китаянка Цзюй Вэньцзюнь (5), победившая во всех пяти раундах. Второй идет грузинка Бела Хотенашвили (4), третьей — Фам Ле Тхао Нгуен из Вьетнама (4). Лучшая из россиянок Александра Горячкина занимает девятое место — 4 балла.
Чемпионат мира по рапиду завершится 28 декабря.