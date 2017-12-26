Федосеев лидирует после первого дня на чемпионате мира по рапиду

По итогам пяти раундов рапида оба шахматиста набрали по 4,5 очка. Следом располагаются россияне Павел Понкратов и Александр Грищук, которые набрали по 4 очка. В первую десятку входит еще один представитель России — Петр Свидлер, в активе которого также 4 очка.