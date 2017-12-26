Сергей Карякин победил Эль-Аднани в четвертом туре ЧМ по рапиду

С 26 по 28 декабря участники мужского и женского турниров сыграют по 15 туров в быстрые шахматы. В первой партии Карякин, который является чемпионом мира по рапиду и блицу 2012 года, проиграл украинцу Павлу Эльянову, во второй — иранцу Сами Хадеру, в третьей победил египтянина Араза Басима Аль-Саффара. Обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен в первой партии уступил китайцу Бу Сянчжи, во второй обыграл россиянина Владимира Доброва, в третьей сыграл вничью с Эльяновым, в четвертой одержал победу над Салехом Салемом из ОАЭ.