Сергей Карякин победил Эль-Аднани в четвертом туре ЧМ по рапиду
ТАСС, 26 декабря. Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил марокканца Моклисса
ТАСС, 26 декабря. Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил марокканца Моклисса
С 26 по 28 декабря участники мужского и женского турниров сыграют по 15 туров в быстрые шахматы. В первой партии Карякин, который является чемпионом мира по рапиду и блицу 2012 года, проиграл украинцу Павлу Эльянову, во второй — иранцу Сами Хадеру, в третьей победил египтянина Араза Басима
После четырех туров лидирует в турнирной таблице россиянин Владимир Федосеев, победивший во всех четырех партиях. Вторым идет грузин Баадур Джобава (3,5 балла), следующие три позиции занимают россияне Павел Понкратов, Петр Свидлер и Александр Грищук (все — по 3,5), которые уступают Джобаве по дополнительным показателям.
Во вторник также будут сыграны партии пятого тура. Чемпионат мира завершится 30 декабря. Призовой фонд турнира составит $2 млн. Чемпионы мира по блицу и рапиду получат по $750 тысяч, победительницы женского турнира — по $250 тысяч.