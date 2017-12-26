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26 декабря, источник: ТАСС

Сергей Карякин победил Эль-Аднани в четвертом туре ЧМ по рапиду

ТАСС, 26 декабря. Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил марокканца Моклисса Эль-Аднани в четвертом туре чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Источник: РИА "Новости"

С 26 по 28 декабря участники мужского и женского турниров сыграют по 15 туров в быстрые шахматы. В первой партии Карякин, который является чемпионом мира по рапиду и блицу 2012 года, проиграл украинцу Павлу Эльянову, во второй — иранцу Сами Хадеру, в третьей победил египтянина Араза Басима Аль-Саффара. Обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен в первой партии уступил китайцу Бу Сянчжи, во второй обыграл россиянина Владимира Доброва, в третьей сыграл вничью с Эльяновым, в четвертой одержал победу над Салехом Салемом из ОАЭ.

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После четырех туров лидирует в турнирной таблице россиянин Владимир Федосеев, победивший во всех четырех партиях. Вторым идет грузин Баадур Джобава (3,5 балла), следующие три позиции занимают россияне Павел Понкратов, Петр Свидлер и Александр Грищук (все — по 3,5), которые уступают Джобаве по дополнительным показателям.

Во вторник также будут сыграны партии пятого тура. Чемпионат мира завершится 30 декабря. Призовой фонд турнира составит $2 млн. Чемпионы мира по блицу и рапиду получат по $750 тысяч, победительницы женского турнира — по $250 тысяч.

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