Сергей Карякин победил Аль-Саффара в третьем туре ЧМ по рапиду

Источник: РИА "Новости"

С 26 по 28 декабря участники мужского и женского турниров сыграют по 15 туров в быстрые шахматы. В первой партии Карякин, который является чемпионом мира по рапиду и блицу 2012 года, проиграл украинцу Павлу Эльянову, во второй — иранцу Сами Хадеру. Обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен в первой партии уступил китайцу Бу Сянчжи, во второй обыграл россиянина Владимира Доброва, в третьей сыграл вничью с Эльяновым.

После трех туров лидирует в турнирной таблице француз Лоран Фрессине, победивший во всех трех стартовых партиях. Следующие три позиции занимают россияне Александр Грищук, Владимир Федосеев и Петр Свидлер, которые также выиграли все свои партии, но уступают Фрессине по дополнительным показателям. Девятое и 10-е места соответственно также занимают россияне Антон Демченко и Павел Понкратов (оба — по две победы и одной ничьей) — их положение в турнирной таблице также определяется по дополнительным показателям.