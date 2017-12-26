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26 декабря, источник: ТАСС

Сергей Карякин победил Аль-Саффара в третьем туре ЧМ по рапиду

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил египтянина Араза Басима Аль-Саффара в третьем туре чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Источник: РИА "Новости"

С 26 по 28 декабря участники мужского и женского турниров сыграют по 15 туров в быстрые шахматы. В первой партии Карякин, который является чемпионом мира по рапиду и блицу 2012 года, проиграл украинцу Павлу Эльянову, во второй — иранцу Сами Хадеру. Обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен в первой партии уступил китайцу Бу Сянчжи, во второй обыграл россиянина Владимира Доброва, в третьей сыграл вничью с Эльяновым.

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После трех туров лидирует в турнирной таблице француз Лоран Фрессине, победивший во всех трех стартовых партиях. Следующие три позиции занимают россияне Александр Грищук, Владимир Федосеев и Петр Свидлер, которые также выиграли все свои партии, но уступают Фрессине по дополнительным показателям. Девятое и 10-е места соответственно также занимают россияне Антон Демченко и Павел Понкратов (оба — по две победы и одной ничьей) — их положение в турнирной таблице также определяется по дополнительным показателям.

Во вторник также будут сыграны партии четвертого и пятого туров. Чемпионат мира завершится 30 декабря. Призовой фонд турнира составит $2 млн. Чемпионы мира по блицу и рапиду получат по $750 тысяч, победительницы женского турнира — по $250 тысяч.

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