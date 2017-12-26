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01:32 (мск), источник: ТАСС

Карякин и Карлсен выступят на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу

ТАСС, 26 декабря. Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу стартует во вторник в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В открытом турнире примут участие обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен, действующий чемпион мира по блицу россиянин Сергей Карякин и другие лидеры мировых шахмат.

Источник: РИА "Новости"

26—28 декабря участники открытого и женского турниров сыграют по 15 туров в быстрых шахматах, 29—30 декабря состоится 21 тур блица, в каждом виде программы определяются разные чемпионы. Соревнования пройдут в центре конвенций «Апекс» аравийской столицы.

В быстрых шахматах каждый игрок получает по 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход. Контроль времени в блице — три минуты на партию с добавлением двух секунд за ход.

В ноябре организаторам чемпионата и Международной шахматной федерации (FIDE) удалось достичь компромисса по дресс-коду участников, согласно которому женщинам разрешено играть без хиджаба или абайи — главным условием является брючный костюм темно-синего или черного цвета с белой блузкой, прикрывающей шею. Это позволило избежать многочисленных бойкотов, какие случились на чемпионате мира среди женщин в Иране в феврале прошлого года, когда участницы должны были играть в платках.

Бойкотирует турнир в Эр-Рияде чемпионка мира по быстрым шахматам и блицу прошлого года украинка Анна Музычук. Причиной такого решения, как написала спортсменка в социальных сетях, является «женская дискриминация в Саудовской Аравии».

Израильтянам отказали в визах

Как и ожидалось, Саудовская Аравия не выдала визы членам делегации Израиля — страны не имеют дипломатических отношений. Возникли проблемы у делегации Катара, который находится под санкциями ряда ближневосточных государств во главе с Саудовской Аравией. Однако в понедельник FIDE выступила с заявлением, что все шахматисты из Катара получили въездные визы, и возможный бойкот будет связан исключительно с их нежеланием выступать в Эр-Рияде.

Ранее организаторы в целях безопасности предложили катарцам играть под флагом FIDE, но в итоге спортсмены Катара будут выступать под флагом своей страны. При этом FIDE включила в состав участников двух катарских шахматистов, хотя они не соответствовали минимальным требованиям по рейтингу.

Предстоящий чемпионат мира носит имя короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Призовой фонд турнира составит $2 млн, чемпионы мира по блицу и рапиду получат по $750 тыс., победительницы женского турнира — по $250 тыс.

Чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу под эгидой FIDE стали проводиться с 1992 года, хотя неофициальные турниры проходили с 1970 года, среди их победителей — Роберт Фишер, Михаил Таль, Анатолий Карпов.

В прошлом году в Дохе (Катар) чемпионом мира по быстрым шахматам стал украинец Василий Иванчук, тогда как в блице победил Карякин, который пять лет назад выиграл турнир по рапиду. Среди женщин год назад и в быстрых шахматах, и в блице первой стала Музычук.

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