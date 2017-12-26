Карякин и Карлсен выступят на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу
ТАСС, 26 декабря. Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу стартует во вторник в столице Саудовской Аравии
ТАСС, 26 декабря. Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу стартует во вторник в столице Саудовской Аравии
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В быстрых шахматах каждый игрок получает по 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход. Контроль времени в блице — три минуты на партию с добавлением двух секунд за ход.
В ноябре организаторам чемпионата и Международной шахматной федерации (FIDE) удалось достичь компромисса по
Бойкотирует турнир в
Израильтянам отказали в визах
Как и ожидалось, Саудовская Аравия не выдала визы членам делегации Израиля — страны не имеют дипломатических отношений. Возникли проблемы у делегации Катара, который находится под санкциями ряда ближневосточных государств во главе с Саудовской Аравией. Однако в понедельник FIDE выступила с заявлением, что все шахматисты из Катара получили въездные визы, и возможный бойкот будет связан исключительно с их нежеланием выступать в
Ранее организаторы в целях безопасности предложили катарцам играть под флагом FIDE, но в итоге спортсмены Катара будут выступать под флагом своей страны. При этом FIDE включила в состав участников двух катарских шахматистов, хотя они не соответствовали минимальным требованиям по рейтингу.
Предстоящий чемпионат мира носит имя короля Саудовской Аравии Салмана ибн
Чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу под эгидой FIDE стали проводиться с 1992 года, хотя неофициальные турниры проходили с 1970 года, среди их победителей — Роберт Фишер, Михаил Таль, Анатолий Карпов.
В прошлом году в Дохе (Катар) чемпионом мира по быстрым шахматам стал украинец Василий Иванчук, тогда как в блице победил Карякин, который пять лет назад выиграл турнир по рапиду. Среди женщин год назад и в быстрых шахматах, и в блице первой стала Музычук.