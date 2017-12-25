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25 декабря, источник: Vesti.kz

Самые яркие события в казахстанском спорте в 2017 году. Победа Абдумалик на чемпионате мира по шахматам

Vesti.kz продолжают подводить итоги уходящего года, который был богат на яркие моменты. Мы подготовили 12 ключевых и запоминающихся событий в казахстанском спорте. О каждом из них будет рассказано в ежедневном выпуске.

Шахматистка Жансая Абдумалик — это отличные перспективы, подтверждающиеся медалями, званиями и победами. В свои 17 лет спортсменка успела весомо заявить о себе на международной арене — из года в год она становится лучшей на крупных турнирах и мировых досках.

Уходящий год также можно записать в ее актив. Особенно его концовку, когда Абдумалик стала чемпионкой мира по шахматам среди участников до 20 лет.

Этому предшествовал ряд других состязаний, где юная шахматистка триумфально представила Казахстан. Удачным для нее сложилась «командировка» в США, где за два месяца она приняла участие в четырех турнирах.

Последним из них стал World Open-2017. За досками в Филадельфии собрались 216 шахматистов, из них 33 являлись мужскими гроссмейстерами и 26 — мужскими международными мастерами. В рамках соревнований ей удалось выполнить норму мужского международного гроссмейстера, что стало первым подобным событием в истории казахстанских шахмат.

В составе женской сборной команды ей покорилось еще одно историческое достижение. На Азиатских играх в помещении вместе с Динарой Садуакасовой они завоевали золотую медаль в соревнованиях по быстрым шахматам — впервые в истории. Также, на этом турнире девушки отметились бронзовой наградой.

Ну, и собственно, чемпионат мира. Мировое первенство среди участников до 20 лет состоялось в итальянском Тарвизио. По итогам 11 туров Абдумалик, одержав девять побед, сыграв одну партию вничью и одну проиграв, набрала 9,5 балла. Причем в 11-м туре Жансая встречалась с другим лидером соревнований Дженнифер Ю из США и одержала победу. Благодаря этому она стала недосягаемой для соперниц. Кстати, до этого на этом турнире она выигрывала серебряную и бронзовую медали.

Сейчас Абдумалик находится в Саудовской Аравии, где пройдет чемпионат мира среди мужчин и женщин по быстрым шахматам. По словам спортсменки, она хочет завершить сезон победой на ЧМ.

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