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15:30 (мск), источник: Р-Спорт

Саудовская Аравия опровергла отказ шахматистам из Катара в участии в ЧМ по шахматам

ДУБАЙ, 25 дек — РИА Новости. Генеральное управление по спорту Саудовской Аравии опровергло информацию, что королевство отказалось выдать визы катарским шахматистам для участия в чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в Эр-Рияде с 26 по 30 декабря.

Ранее Катарская шахматная ассоциация объявила о невозможности участия в предстоящем турнире из-за отсутствия виз в Саудовскую Аравию у спортсменов и требования к команде Катара не поднимать флаг своей страны во время соревнований.

«Визы для участия в чемпионате мира выданы трем катарским шахматистам», — говорится в сообщении управления по спорту Саудовской Аравии, в июне нынешнего года разорвавшей дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.

В то же время советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани в своем микроблоге в социальной сети Twitter подтвердил отказ королевства принимать израильских спортсменов. «Придерживаясь твердой позиции по палестинской проблеме, Саудовская Аравия действительно запретила Израилю участвовать в чемпионате по шахматам, который она принимает, и отказала в выдаче виз семи израильским спортсменам», — отметил он.

Вице-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Израэль Гельфер ранее заявил, что визы израильским игрокам в Саудовскую Аравию не выданы и не будут выданы.

Гельфер также сообщил, что израильская сторона обратится в FIDE с просьбой отменить планы по проведению аналогичного чемпионата мира в Саудовской Аравии в 2018 и 2019 годах. Он отметил, что в противном случае Израиль обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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