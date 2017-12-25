Саудовская Аравия опровергла отказ шахматистам из Катара в участии в ЧМ по шахматам

Ранее Катарская шахматная ассоциация объявила о невозможности участия в предстоящем турнире из-за отсутствия виз в Саудовскую Аравию у спортсменов и требования к команде Катара не поднимать флаг своей страны во время соревнований.

«Визы для участия в чемпионате мира выданы трем катарским шахматистам», — говорится в сообщении управления по спорту Саудовской Аравии, в июне нынешнего года разорвавшей дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.

В то же время советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани в своем микроблоге в социальной сети Twitter подтвердил отказ королевства принимать израильских спортсменов. «Придерживаясь твердой позиции по палестинской проблеме, Саудовская Аравия действительно запретила Израилю участвовать в чемпионате по шахматам, который она принимает, и отказала в выдаче виз семи израильским спортсменам», — отметил он.

Вице-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Израэль Гельфер ранее заявил, что визы израильским игрокам в Саудовскую Аравию не выданы и не будут выданы.