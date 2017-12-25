Катарские шахматисты отказались выступать на ЧМ по блицу и рапиду без флага
ТАСС, 25 декабря. Катарские шахматисты приняли решение не выступать на чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в Саудовской Аравии,
ТАСС, 25 декабря. Катарские шахматисты приняли решение не выступать на чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в Саудовской Аравии,
После того, как катарские шахматисты не согласились с требованиями организаторов чемпионата мира, который пройдет
«Я ничего не могу сказать, кроме того, что это очевидный случай смешения политики и спорта, — отметил 43-летний катарский шахматист Мохаммед
Ранее
Призовой фонд турнира составит $2 млн. Чемпионы мира по блицу и рапиду получат по $750 тысяч, победительницы женского турнира — по $250 тысяч.