Катарские шахматисты отказались выступать на ЧМ по блицу и рапиду без флага

Источник: Reuters

После того, как катарские шахматисты не согласились с требованиями организаторов чемпионата мира, который пройдет 26—30 декабря в Эр-Рияде, им было отказано в выдаче виз. Ранее стало известно, что организаторы турнира отказались поднимать катарский флаг на соревновании.

«Я ничего не могу сказать, кроме того, что это очевидный случай смешения политики и спорта, — отметил 43-летний катарский шахматист Мохаммед Аль-Модиахи. — Мы не поедем [на турнир в Саудовскую Аравию], потому что для нас превыше всего гордость и престиж Катара». Помимо Аль-Модиахи, также пропустит турнир его жена, представительница Катара Чжу Чэнь, занимающая 43-е место в рейтинге Международной федерации шахмат (FIDE).

Ранее вице-президент FIDE Исраэль Гельфер сообщил, что семи израильским шахматистам отказано в выдаче виз для участия в турнире, в настоящее время Саудовская Аравия и Израиль не имеют дипломатических отношений. Кризис в отношениях Катара с арабскими государствами продолжается с начала лета. 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с эмиратом, обвиняя его в поддержке терроризма, а также о закрытии границ с Катаром, что, по сути, стало объявлением блокады. Стороны до сих пор не пришли к взаимоприемлемому решению.