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08:31 (мск), источник: Р-Спорт

Саудовская Аравия не пустила шахматистов из Катара на ЧМ по рапиду и блицу

ДУБАЙ, 25 дек — РИА Новости. Команда шахматистов из Катара не сможет принять участие в чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в Саудовской Аравии с 26 по 30 декабря, из-за отказа королевства выдать им визы, говорится в выпущенном в понедельник сообщении Катарской шахматной ассоциации.

«Спортсмены из мужской и женской сборных Катара вынуждены отказаться от участия в чемпионате мира, который начнется завтра в Саудовской Аравии, из-за отказа саудовской стороны в выдаче виз, а также из-за требования организационного комитета к спортсменам не поднимать флаг Катара, что является вопиющим нарушением прав наших спортсменов и всех международных и спортивных законов», — отмечается в сообщении.

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Катарская шахматная ассоциация пригрозила «принять все необходимые правовые действия в этой связи».

Семь израильских шахматистов также получили отказ в выдаче виз для поездки в Саудовскую Аравию на турнир.

Саудовская Аравия вместе с рядом других арабских стран разорвала дипотношения с Катаром в июне этого года, обвинив его в поддержке терроризма, Эр-Рияд прекратил с Дохой всякое сообщение.

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