Саудовская Аравия не пустила шахматистов из Катара на ЧМ по рапиду и блицу

«Спортсмены из мужской и женской сборных Катара вынуждены отказаться от участия в чемпионате мира, который начнется завтра в Саудовской Аравии, из-за отказа саудовской стороны в выдаче виз, а также из-за требования организационного комитета к спортсменам не поднимать флаг Катара, что является вопиющим нарушением прав наших спортсменов и всех международных и спортивных законов», — отмечается в сообщении.
Катарская шахматная ассоциация пригрозила «принять все необходимые правовые действия в этой связи».
Семь израильских шахматистов также получили отказ в выдаче виз для поездки в Саудовскую Аравию на турнир.
Саудовская Аравия вместе с рядом других арабских стран разорвала дипотношения с Катаром в июне этого года, обвинив его в поддержке терроризма, Эр-Рияд прекратил с Дохой всякое сообщение.