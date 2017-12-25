Саудовская Аравия не пустила шахматистов из Катара на ЧМ по рапиду и блицу

«Спортсмены из мужской и женской сборных Катара вынуждены отказаться от участия в чемпионате мира, который начнется завтра в Саудовской Аравии, из-за отказа саудовской стороны в выдаче виз, а также из-за требования организационного комитета к спортсменам не поднимать флаг Катара, что является вопиющим нарушением прав наших спортсменов и всех международных и спортивных законов», — отмечается в сообщении.

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Катарская шахматная ассоциация пригрозила «принять все необходимые правовые действия в этой связи».

Семь израильских шахматистов также получили отказ в выдаче виз для поездки в Саудовскую Аравию на турнир.