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Белорусский шахматист Сергей Жигалко выиграл чемпионат Европы по блицу
Белорусский гроссмейстер Сергей Жигалко стал победителем чемпионата Европы по блицу в Катовице (Польша).
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Белорусский гроссмейстер Сергей Жигалко стал победителем чемпионата Европы по блицу в Катовице (Польша).
По итогам 11 раундов Жигалко набрал 18 очков. Второе место занял британец Люк Макшейн (17,5 балла). Тройку призеров замкнул чех Петер Михалик (17,5).
Лучший из россиян Павел Понкратов (17) стал десятым.