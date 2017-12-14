Восьмикратный!

Источник: Спорт-Экспресс

В Санкт-Петербурге завершился cуперфинал чемпионата России. Судьба золотых медалей решилась на тай-брейке. В мужском турнире победу праздновал Петр Свидлер. У женщин сильнее всех оказалась Александра Горячкина.

ТРАГЕДИЯ ФЕДОСЕЕВА

Тот, кто не особо искушен в шахматных баталиях, мог подумать, что этот турнир легко выиграет восходящая звезда Владимир Федосеев. Он начал суперфинал, не замечая соперников. Четыре победы из четырех на старте и ничья с Эрнесто Инаркиевым в пятом туре. Казалось, что Владимир поймал кураж и после выходного с удвоенной энергией продолжит дело.

Как выяснилось, для того чтобы быть на первых позициях в шахматах, нужно не только здорово действовать за доской, но и обладать железными нервами. Федосеев уступил в двух партиях подряд, а потом сделал волшебный подарок своему ровеснику Даниилу Дубову — еще одной восходящей звезде. В выигранной позиции он допустил детский ляп и позволил сопернику соскочить на ничью. После этого Владимир все же нанес удар, положив на лопатки Волкова. Все решил предпоследний тур.

Напротив Владимира оказался не кто-нибудь, а семикратный чемпион страны — неувядающий Петр Свидлер. В позиции, где уже нужно было подписывать мирный договор, Владимир зачем-то решил сыграть жестко на победу. При том что по турнирному положению его вполне устраивала ничья. И думаю, что сделай он эту ничью, то быть бы ему чемпионом. Но, бросившись с шашками наголо, он напрочь потерял голову. И в прямом, и в переносном смысле. Опытный Свидлер все «угрозы» спокойно отразил и снес противнику эту саму «дурную» голову с плеч.

В шахматном мире так и не поняли поступок Федосеева. Да и вряд ли Владимир обрадовался собственной нелепой прыти. Он не только лишился золота, но и остался без медалей, в последнем туре его настиг Даниил Дубов, которому досталась бронза по дополнительным показателям. Горький, но такой полезный урок для Владимира, который в этом году ворвался в элиту мировых шахмат, но вот сможет ли он там закрепиться, зависит только от него самого.

НЕПОДРАЖАЕМЫЙ СВИДЛЕР

О Петре Свидлере написано и сказано очень много. Гений! Если бы он обладал чуть большей спортивной злостью и работоспособностью — быть ему чемпионом мира. Но то, что он творит в российских суперфиналах, — уму непостижимо. Казалось, что на этот раз ветеран застрянет в середине турнирной таблицы. Игра в первой половине соревнования шла не очень.

Но как же лукавил Петр Веньяминович, когда перед камерами на открытии турнира говорил, что играть ему становится все труднее, что молодежь напирает, а он уже не тот. После таких заявлений победа оказалась еще эффектнее. Свидлер на заказ выиграл две последние классические партии, перегнал Федосеева, догнал Витюгова и эффектно разгромил своего товарища (Витюгов и Свидлер в жизни дружат) всухую на тай-брейке.

В женском турнире судьбу золотых медалей тоже решили дополнительные быстрые партии. Сошлись в них молодая, но очень опытная Александра Горячкина и финалистка чемпионата мира Наталья Погонина. Здесь тоже особой борьбы не получилась. Молодость взяла верх, а между тем Горячкина становится уже двукратной чемпионкой России.