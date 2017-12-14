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21:03 (мск), источник: Р-Спорт

Петр Свидлер стал восьмикратным чемпионом России по шахматам

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт. Петр Свидлер стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходит в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Перед последним туром, который состоялся в четверг, лидировали: Владимир Федосеев, Никита Витюгов, Владимир Малахов и Свидлер.

В последнем 11-м туре Свидлер победил Малахова и набрал семь очков. Витюгов одержал победу над Сергеем Волковым и на его счету стало также семь очков. Федосеев сыграл вничью с Евгением Романовым.

В итоге победителя турнира определяли на тай-брейке Свидлер и Витюгов. По итогам двух партий победу со счетом 2−0 одержал Свидлер, в восьмой раз ставший чемпионом России.

Другие партии 11-го тура завершились следующими результатами:

Даниил Дубов — Эрнесто Инаркиев — 1−0,

Александр Рязанцев — Максим Матлаков — ничья,

Евгений Томашевский — Санан Сюгиров — ничья.

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