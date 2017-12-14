Петр Свидлер стал восьмикратным чемпионом России по шахматам
МОСКВА, 14 дек —
МОСКВА, 14 дек —
Перед последним туром, который состоялся в четверг, лидировали: Владимир Федосеев, Никита Витюгов, Владимир Малахов и Свидлер.
В последнем 11-м туре Свидлер победил Малахова и набрал семь очков. Витюгов одержал победу над Сергеем Волковым и на его счету стало также семь очков. Федосеев сыграл вничью с Евгением Романовым.
В итоге победителя турнира определяли на
Другие партии 11-го тура завершились следующими результатами:
Даниил Дубов — Эрнесто Инаркиев — 1−0,
Александр Рязанцев — Максим Матлаков — ничья,
Евгений Томашевский — Санан Сюгиров — ничья.