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23:22 (мск), источник: ТАСС

Свидлер победил Федосеева в 10-м туре Суперфинала чемпионата России по шахматам

ТАСС, 13 декабря. Петр Свидлер черными фигурами победил Владимира Федосеева в партии 10-го тура Суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходит в Санкт-Петербурге.

Источник: ИТАР-ТАСС

Александр Рязанцев черными фигурами обыграл Санана Сюгирова, Владимир Малахов белыми — Сергея Волкова. Вничью завершились партии: Эрнесто Инаркиев — Евгений Томашевский, Максим Матлаков — Евгений Романов, Никита Витюгов — Даниил Дубов.

Перед последним туром по шесть очков у Свидлера, Федосеева, Малахова и Витюгова.

В женском турнире Александра Горячкина белыми фигурами победила Евгению Овод, Анастасия Боднарук белыми — Алину Кашлинскую, Оксана Грицаева черными — Валентину Гунину. Вничью завершились партии Наталья Погонина — Полина Шувалова, Ольга Гиря — Екатерина Ковалевская, Алиса Галлямова — Марина Нечаева. Первое место с 6,5 очками делят Погонина и Горячкина.

Суперфинал чемпионата России завершится 14 декабря.

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