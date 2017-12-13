Свидлер победил Федосеева в 10-м туре Суперфинала чемпионата России по шахматам
ТАСС, 13 декабря. Петр Свидлер черными фигурами победил Владимира Федосеева в партии 10-го тура Суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходит в
ТАСС, 13 декабря. Петр Свидлер черными фигурами победил Владимира Федосеева в партии 10-го тура Суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходит в
Александр Рязанцев черными фигурами обыграл Санана Сюгирова, Владимир Малахов белыми — Сергея Волкова. Вничью завершились партии: Эрнесто Инаркиев — Евгений Томашевский, Максим Матлаков — Евгений Романов, Никита Витюгов — Даниил Дубов.
Перед последним туром по шесть очков у Свидлера, Федосеева, Малахова и Витюгова.
В женском турнире Александра Горячкина белыми фигурами победила Евгению Овод, Анастасия Боднарук белыми — Алину Кашлинскую, Оксана Грицаева черными — Валентину Гунину. Вничью завершились партии Наталья Погонина — Полина Шувалова, Ольга Гиря — Екатерина Ковалевская, Алиса Галлямова — Марина Нечаева. Первое место с 6,5 очками делят Погонина и Горячкина.
Суперфинал чемпионата России завершится 14 декабря.