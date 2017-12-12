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19:01 (мск), источник: Газета.Ру

Непомнящий разбил Карлсена, но проиграл войну

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий упустил на тай-брейке победу на последнем этапе шахматного Grand Chess Tour в Лондоне и занял второе итоговое место. Второй российский участник престижного турнира, экс-претендент на шахматную корону Сергей Карякин не выиграл ни одной партии, потерпел два поражения и завершил соревнования на восьмом месте из десяти.

Источник: Газета.Ру

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий провел выдающийся турнир в Лондоне, победу на котором упустил только на тай-брейке, проиграв в быстрые шахматы американцу Фабиано Каруане.

Соревнования в Лондоне стали пятым и последним этапом престижной серии Grand Chess Tour, на котором также решилась судьба общего зачета.

Победителем Гран-тура с 41 очком стал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, опередивший Максима Вашье-Лаграва на три очка. Тройку сильнейших замкнул армянин Левон Аронян, отставший от француза на 11 баллов.

Непомнящий пропустил несколько этапов, а в тех турнирах, где принимал участие, не показал хорошей игры, однако к Лондону россиянин подошел в отличной форме и по ходу турнира продолжил ее наращивать. Удивительно, но первые пять туров из девяти Ян завершил вничью и не входил в число претендентов на победу.

Самое интересное началось с шестой партии, в которой Непомнящий обыграл черными хозяина соревнований Майкла Адамса. Это мало кого удивило, так как британец обладает низшим рейтингом среди участников, и впоследствии он завершил турнир на последнем месте, поделив его с индийцем Вишванатаном Анандом, который проводит не самый лучший сезон в своей продолжительной карьере.

В партии с Адамсом Непомнящий, играя черными, перешел в ладейный эндшпиль, имея на одну пешку больше. Российских шахматист реализовал преимущество, вынудив соперника отдать ладью за одну пешку и признать свое поражение.

На следующий день Непомнящий белыми переиграл Ананда, причем заставил 15-го чемпиона мира сдаться на 37-м ходу, не дожидаясь перехода в эндшпиль. Российский гроссмейстер позиционно полностью переиграл соперника, и когда потеря материала была уже неминуема, Ананд не стал сопротивляться и подписал акт о капитуляции.

Главным же достижением Непомнящего на турнире стала победа в восьмом туре над чемпионом мира Карлсеном черными фигурами.

В оправдание Магнуса следует отметить, что он накануне простудился и очень плохо себя чувствовал. Тем не менее класс норвежца всего равно позволял ему добиться белыми ничейного результата.

Однако Карлсен пошел в миттельшпиле на несколько авантюрный вариант с жертвой фигуры и созданием опасной проходной пешки. В этот момент Непомнящий сыграл идеально точно, предотвратил все угрозы и остановил пешку на предпоследней линии. Имея на фигуру больше, он спокойно избавлялся в будущем от пехотинца. Это также увидел чемпион мира и выбросил белый флаг после 40-го хода.

Победу российского шахматиста над Карлсеном не следует рассматривать как большую сенсацию, так как именно Непомнящий стал в последние годы самым неудобным соперником для норвежца. С учетом последней партии соперники играли между собой в классическом формате восемь раз, Непомнящий одержал четыре победы, и четыре встречи завершились вничью. То есть,

Карлсен ни разу не обыграл россиянина в классические шахматы.

Одержав три победы подряд, Непомнящий вышел на чистое первое место, опережая ближайшего конкурента Каруану на пол-очка. В последнем девятом туре россиянин, к сожалению, упустил единоличное лидерство, сыграв вничью с Вашье-Лагравом, в то время как американец победил белыми деморализованного Адамса.

В итоге, чтобы определить победителя турнира, два гроссмейстера разыграли между собой тай-брейк, состоящий из мини-матчей по две партии в быстрые шахматы. Первые пять партий завершились вничью, однако в шестой Каруана белыми переиграл соперника и отпраздновал победу в лондонском турнире.

Несмотря на то, что официально Непомнящий занял второе место, оба шахматиста получили одинаковые призовые в размере $62,5 тыс., так как в классическом формате они поделили первое место. Даже с учетом обидного поражения в последний момент нельзя не признать успех Яна, который оставил позади целую когорту сильнейших шахматистов мира.

Второй российский участник лондонских соревнований Сергей Карякин выступил крайне неудачно. В девяти партиях прошлогодний претендент на звание чемпиона мира дважды проиграл и семь раз сыграл вничью. Карякин набрал лишь три с половиной очка и занял восьмое место.

Пожалуй, решающим для Карякина стал третий тур, где он играл черными против Ароняна. На 33-м ходу армянский гроссмейстер допустил серьезную ошибку, и компьютер мгновенно переоценил позицию, отдав подавляющее преимущество черным. То ли Сергей не смог оценить положение, то ли не стал просчитывать дальнейшие варианты, но сразу же после ошибочного хода белых он предложил сопернику ничью.

Аронян, уже успевший осознать свой промах, с удовольствием согласился на предложение Карякина. Эта партия вызвала бурное обсуждение в гроссмейстерских кругах, и некоторые из них подвергли Карякина критике за излишнюю осторожность и стремление играть как можно безопаснее.

На следующий день после парадоксальной ничьи Сергей белыми проиграл Каруане, а в седьмом туре уступил Вашье-Лаграву.

Шахматный год почти подошел к концу, и в календаре остался только один турнир — чемпионат мира по блицу и быстрым шахматам в Саудовской Аравии, который начнется 26 декабря и завершится 30-го. Карякин и представитель Украинцы Василий Иванчук приступят к защите титулов чемпионов по блицу и рапиду соответственно.

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