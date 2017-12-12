«Перестрелка» помирила шахматистов

Источник: Газета.Ру

Третий лидер — Никита Витюгов — также сделал ничью: черными с Владимиром Малаховым в куда более спокойной партии. При этом никто из ближайших преследователей присоединиться к триумвирату не сумел. У женщин изменений наверху таблицы тоже не произошло — Валентина Гунина сохранила единоличное лидерство.

Правила шахмат знают миллионы людей, более-менее регулярно играют сотни тысяч; одних только гроссмейстеров на Земле сейчас больше тысячи. А придумать что-то новое, по-настоящему интересное в дебюте способны единицы. Не просто найти уточнение ходу на пятнадцатом, а разработать оригинальную концепцию, которая настолько понравится другим шахматистам, что они начнут вести бои на новом направлении.

Из молодых гроссмейстеров талантом теоретика обладает в полной мере москвич Даниил Дубов: несмотря на юный возраст, он успел уже «явить миру» немало ярких, подчас парадоксальных идей. Например, один из популярных ныне вариантов защиты Грюнфельда по праву должен носить его имя.

Тот самый вариант, который встретился в восьмом туре Суперфинала в партии между Дубовым и Владимиром Федосеевым.

Эти шахматисты развили на старте чемпионата спринтерскую скорость: Федосеев набрал четыре очка из четырех, Дубов — три с половиной. Потом оба сбавили темп, но все равно к очному поединку подошли в роли лидеров; правда, в их компанию добавился Никита Витюгов.

Выбор Дубова был предсказуем — он уверен в корректности своих дебютных концепций, а Федосеев вместе с тренером экс-чемпионом мира ФИДЕ Александром Халифманом заготовил неприятный сюрприз.

«Я опять сыграл в игру “Подготовься против Халифмана”, и опять получилось плохо, — вздохнул на пресс-конференции Дубов. — Я понимал, что избранное мною редкое продолжение объективно опасно для черных, но считал, что в одной партии так можно пойти».

Но ничего хорошего из этого не вышло: редкое продолжение не застало белых врасплох. В довершение всех бед черные забыли домашний анализ и уже с 11 хода стали импровизировать, а это в столь острых позициях противопоказано.

Конечно, крайне трудно удержать все сложнейшие варианты в голове, ведь еще Гарри Каспаров говорил, что у черных в защите Грюнфельда очень большой периметр обороны. Причем сказано это было 30 лет назад, когда дебютные разработки еще записывали в толстые тетрадки; объем знаний с тех пор вырос на несколько порядков.

«Позиция у черных была плохая, вопрос только — насколько, — подвел Федосеев итоги дебюта. — Может быть, они могут претендовать на “соскок”, а может — и нет. Мне кажется, в трудной ситуации Даня принимал дальше оптимальные решения».

Пределом мечтаний черных был эндшпиль с тремя пешками против четырех на одном фланге: в этом случае они могли рассчитывать на спасение. Однако Федосеев играл очень энергично, изобретательно и никак не давал черным безболезненно закончить развитие. Небольшой тактический вихрь позволил белым выиграть две фигуры за ладью; единственной, хоть и слабой надеждой черных оставалась проходная пешка на линии «с».

«Я был занят тем, что сидел и матерился, как вдруг соперник меня удивил, — признался Дубов. — У него оставалась еще уйма времени, минут 30, а он почти не думая сделал внешне красивый, но, как мне показалось, не самый четкий ход».

«Это было просто нервное решение, — констатировал Федосеев. — Безответственно так играть. Я ведь даже варианты считать не стал, просто увидел красивый ход — и сделал его».

Погоня за внешними эффектами дорого обошлась белым. Позиция резко обострилась, и черные сумели обменять своего единственного пехотинца аж за три пешки белых. Материала на доске осталось совсем мало, к тому же белым так и не удалось наладить взаимодействие своих фигур. Упорной защитой Даниил Дубов спас столь важные 0,5 балла.

По богатству содержания этот поединок намного превзошел все остальные, в одном из которых третий лидер Никита Витюгов сделал спокойную ничью черными с Владимиром Малаховым. Также вничью сыграли Санан Сюгиров и Петр Свидлер, Евгений Томашевский и Евгений Романов, а также Эрнесто Инаркиев и Александр Рязанцев. Единственную победу в этот день одержал Сергей Волков, переигравший черными Максима Матлакова.

Положение после 8-го тура:

1−3. В. Федосеев, Д. Дубов, Н. Витюгов — по 5; 4−5. П. Свидлер, Е. Томашевский — по 4,5; 6−8. В. Малахов, А. Рязанцев, Э. Инаркиев — по 4; 9. С. Сюгиров — 3,5; 10−11. С. Волков, М. Матлаков — по 3; 12. Е. Романов — 2,5.

Пары 9-го тура:

Витюгов — Инаркиев, Дубов — Малахов, Волков — Федосеев, Свидлер — Матлаков, Романов — Сюгиров, Рязанцев — Томашевский.

У женщин тур получился более кровопролитным, но лидер остался прежним. Валентина Гунина неудачно разыграла черными дебют против Алисы Галлямовой, и — чтобы обострить игру — решила расстаться с фигурой.

Компенсация была недостаточной, но все-таки белому королю пришлось покинуть свой уютный домик, а это всегда психологически неприятно. В критический момент Алиса поспешила увести монарха с линии огня, и Валентина нашла остроумную отвлекающую жертву ладьи, которая позволила ей зафиксировать ничью вечным шахом. Не без приключений, но с тем же результатом закончились партии Ольга Гиря — Марина Нечаева и Анастасия Боднарук — Оксана Грицаева.

Также Наталья Погонина выиграла у Евгении Овод, Полина Шувалова — у Екатерины Ковалевской, а Александра Горячкина уступила Алине Кашлинской.

Положение после 8-го тура:

1. В. Гунина — 5,5; 2−4. А. Кашлинская, О. Гиря, Н. Погонина — по 5, 5; А. Горячкина — 4,5; 6−7. П. Шувалова, А. Боднарук — по 4; 8. М. Нечаева — 3,5; 9−11. Е. Овод, Е. Ковалевская, О. Грицаева — по 3; 12. А. Галлямова — 2,5.

Пары 9-го тура: