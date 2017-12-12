Непомнящий стал вторым на этапе Гранд-тура в Лондоне, Карлсен выиграл общий зачет

В партии девятого тура Непомнящий сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом, Сергей Карякин с американцем Хикару Накамурой. Каруана победил англичанина Майкла Адамса, Карлсен — армянина Левона Ароняна, американец Уэсли Со — представителя Индии Вишванатана Ананда. По итогам девяти туров Непомнящий и Каруана набрали по шесть очков и выявляли сильнейшего на этапе в Лондоне на тай-брайке, победу в котором одержал Каруана.

Победителем общего зачета Гранд-тура 2017 года стал Карлсен, набравший по итогам пяти этапов 41 очко, чемпион мира заработал $245 тыс. призовых. Вторым стал Вашье-Лаграв (38 очков), третьим — Аронян (29). Карякин в итоговой таблице занял шестое место (23,5) и заработал $75 тыс. Непомнящий поделил седьмую строчку с Со, заработав $100 тыс.