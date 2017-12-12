Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках»
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Евгений Папунаишвили впервые стал отцом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Начес и мини: Синди Кроуфорд примерила дерзкие образы
Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.12
Эспаньол0
Жирона1
Футбол. Зарубежный
11.12
Лацио1
Торино3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. КХЛ
11.12
Динамо Р4
Витязь2
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
11.12
Ак Барс6
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
11.12
Динамо Мн3
Слован1
Хоккей. КХЛ
11.12
Сочи3
Спартак1
Хоккей. КХЛ
11.12
ЦСКА4
Барыс1
Футбол. Премьер-лига
11.12
Тосно1
Локомотив М3
Футбол. Премьер-лига
11.12
Ахмат0
Зенит0
Хоккей. КХЛ
11.12
Лада0
Авангард5
Хоккей. КХЛ
11.12
Трактор3
Сибирь4
Хоккей. КХЛ
11.12
Металлург МгБ2
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
11.12
АвтомобилистБ3
Югра4
Все события
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
«Первый канал» покажет испанское класико в прямом эфире
Кошмар «Зенита» в Грозном. Манчини все дальше от «Локомотива»
Начес и мини: Синди Кроуфорд примерила дерзкие образы
Бельгийский дизайнер выпустил пакет за 14 тысяч рублей
Чем опасны комнатные растения
На лице американца выросли грибы
Москве предрекли появление «гетто» на окраинах
В России начали продвигать малоэтажное жилье
Фоторепортажи
10«Зимнее» чемпионство «Баварии», Дерби Италии и другие события уик-энда
10Виталию Мутко — 59!
00:41 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий стал вторым на этапе Гранд-тура в Лондоне, Карлсен выиграл общий зачет

ТАСС, 11 декабря. Американец Фабиано Каруана победил на тай-брейке российского шахматиста Яна Непомнящего и стал победителем заключительного этапа Гранд- тура в Лондоне, общий зачет по итогам 2017 года выиграл чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии.

В партии девятого тура Непомнящий сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом, Сергей Карякин с американцем Хикару Накамурой. Каруана победил англичанина Майкла Адамса, Карлсен — армянина Левона Ароняна, американец Уэсли Со — представителя Индии Вишванатана Ананда. По итогам девяти туров Непомнящий и Каруана набрали по шесть очков и выявляли сильнейшего на этапе в Лондоне на тай-брайке, победу в котором одержал Каруана.

Победителем общего зачета Гранд-тура 2017 года стал Карлсен, набравший по итогам пяти этапов 41 очко, чемпион мира заработал $245 тыс. призовых. Вторым стал Вашье-Лаграв (38 очков), третьим — Аронян (29). Карякин в итоговой таблице занял шестое место (23,5) и заработал $75 тыс. Непомнящий поделил седьмую строчку с Со, заработав $100 тыс.

Этап в Лондоне являлся заключительным в Гранд-туре, в рамках которого также прошли турниры в Париже, бельгийском Лёвене и американском Сент-Луисе. Гранд-тур прошел в третий раз, Карлсен выиграл второе первенство, ранее он побеждал в 2015 году, в прошлом году победителем Гранд-тура стал Со.

 Что сказал Глушаков о сопернике "Спартака" в лиге Европы
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
Хорош «зимний чемпион». Фарфан снова феерит в Петербурге
Лига чемпионов сломалась: «Реалу» не повезло со жребием
«Первый канал» покажет испанское класико в прямом эфире
Кошмар «Зенита» в Грозном. Манчини все дальше от «Локомотива»
Женская сборная России по гандболу вышла в четвертьфинал ЧМ
Гол Зарипова помог «Ак Барсу» обыграть московское «Динамо»
В Испании удар Кокорина назвали «промахом года» (видео)
Новости
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Евгений Папунаишвили впервые стал отцом 36-летний Евгений Папунаишвили и его супруга Салима Бижабер впервые стали родителями
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь