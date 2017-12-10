Непомнящий победил Карлсена и вышел в единоличные лидеры этапа Гранд-тура в Лондоне
ТАСС, 10 декабря. Российский шахматист Ян Непомнящий черными фигурами победил норвежца Магнуса Карлсена в партии восьмого тура этапа
ТАСС, 10 декабря. Российский шахматист Ян Непомнящий черными фигурами победил норвежца Магнуса Карлсена в партии восьмого тура этапа
Россиянин Сергей Карякин свел к ничьей партию с американцем Уэсли Со. Также вничью сыграли американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана, француз Максим Вашье- Лаграв и представитель Индии Вишванатан Ананд, англичанин Майкл Адамс и армянин Левон Аронян.
Непомнящий за тур до окончания турнира единолично лидирует, набрав 5,5 очка. Далее расположились Каруана (5 очков),
Турнир в Лондоне состоит из девяти туров и завершится 11 декабря. Призовой фонд соревнований составляет 300 тыс. долларов, из которых победитель получит 75 тыс. Этап в Лондоне является заключительным в
В общем зачете