Непомнящий победил Карлсена и вышел в единоличные лидеры этапа Гранд-тура в Лондоне

Источник: РИА "Новости"

Россиянин Сергей Карякин свел к ничьей партию с американцем Уэсли Со. Также вничью сыграли американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана, француз Максим Вашье- Лаграв и представитель Индии Вишванатан Ананд, англичанин Майкл Адамс и армянин Левон Аронян.

Непомнящий за тур до окончания турнира единолично лидирует, набрав 5,5 очка. Далее расположились Каруана (5 очков), Вашье-Лаграв (4,5), Карлсен, Аронян, Накамура, со (по 4), Адамс, Ананд, Карякин (по 3).

Турнир в Лондоне состоит из девяти туров и завершится 11 декабря. Призовой фонд соревнований составляет 300 тыс. долларов, из которых победитель получит 75 тыс. Этап в Лондоне является заключительным в Гранд-туре, в рамках которого также прошли турниры в Париже, бельгийском Лёвене и американском Сент-Луисе.