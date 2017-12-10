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23:02 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий победил Карлсена и вышел в единоличные лидеры этапа Гранд-тура в Лондоне

ТАСС, 10 декабря. Российский шахматист Ян Непомнящий черными фигурами победил норвежца Магнуса Карлсена в партии восьмого тура этапа Гранд-тура в Лондоне.

Источник: РИА "Новости"

Россиянин Сергей Карякин свел к ничьей партию с американцем Уэсли Со. Также вничью сыграли американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана, француз Максим Вашье- Лаграв и представитель Индии Вишванатан Ананд, англичанин Майкл Адамс и армянин Левон Аронян.

Непомнящий за тур до окончания турнира единолично лидирует, набрав 5,5 очка. Далее расположились Каруана (5 очков), Вашье-Лаграв (4,5), Карлсен, Аронян, Накамура, со (по 4), Адамс, Ананд, Карякин (по 3).

Турнир в Лондоне состоит из девяти туров и завершится 11 декабря. Призовой фонд соревнований составляет 300 тыс. долларов, из которых победитель получит 75 тыс. Этап в Лондоне является заключительным в Гранд-туре, в рамках которого также прошли турниры в Париже, бельгийском Лёвене и американском Сент-Луисе.

В общем зачете Гранд-тура лидирует Карлсен, который опережает Вашье-Лаграва на три очка. Для итоговой победы норвежцу достаточно занять второе место на турнире в Лондоне. В прошлом году победителем Гранд-тура стал Со.

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