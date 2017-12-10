Федосеев проиграл Витюгову в партии 7-го тура Суперфинала чемпионата России по шахматам

Санан Сюгиров проиграл Сергею Волкову. Вничью завершились партии Петра Свидлера и Евгения Томашевского, Даниила Дубова и Максима Матлакова, Евгения Романова и Александра Рязанцева, Владимира Малахова и Эрнесто Инаркиева.

После семи туров Федосеев, Дубов и Витюгов делят первое место, имея по 4,5 очка.

В женском турнире Валентина Гунина обыграла Анастасию Боднарук, Александра Горячкина — Марину Нечаеву, Наталья Погонина — Алису Галлямову. Вничью сыграли Алина Кашлинская и Полина Шувалова, Екатерина Ковалевская и Евгения Овод, Оксана Грицаева и Ольга Гиря. Гунина лидирует с пятью очками.