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20:42 (мск), источник: ТАСС

Федосеев проиграл Витюгову в партии 7-го тура Суперфинала чемпионата России по шахматам

ТАСС, 10 декабря. Владимир Федосеев проиграл Никите Витюгову в партии седьмого тура Суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходит в Санкт- Петербурге.

Санан Сюгиров проиграл Сергею Волкову. Вничью завершились партии Петра Свидлера и Евгения Томашевского, Даниила Дубова и Максима Матлакова, Евгения Романова и Александра Рязанцева, Владимира Малахова и Эрнесто Инаркиева.

После семи туров Федосеев, Дубов и Витюгов делят первое место, имея по 4,5 очка.

В женском турнире Валентина Гунина обыграла Анастасию Боднарук, Александра Горячкина — Марину Нечаеву, Наталья Погонина — Алису Галлямову. Вничью сыграли Алина Кашлинская и Полина Шувалова, Екатерина Ковалевская и Евгения Овод, Оксана Грицаева и Ольга Гиря. Гунина лидирует с пятью очками.

Суперфинал чемпионата России завершится 14 декабря.

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