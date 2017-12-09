Ян Непомнящий обыграл Вишванатана Ананда в 7-м туре шахматного турнира в Лондоне
МОСКВА, 9 дек —
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МОСКВА, 9 дек —
Субботняя партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 37-м ходу. Еще один российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми уступил французу Максиму
В партиях Левон Аронян (Армения) — Хикару Накамура (США), Фабиано Каруана (США) — Уэсли Со (США) были зафиксированы ничейные результаты, в еще одной партии норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами нанес поражение англичанину Майклу Адамсу.
По итогам семи туров Непомнящий вместе с Каруаной набрали по 4,5 очка. Далее следуют
Турнир в Лондоне продлится до 11 декабря.