Ян Непомнящий обыграл Вишванатана Ананда в 7-м туре шахматного турнира в Лондоне

Субботняя партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 37-м ходу. Еще один российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми уступил французу Максиму Вашье-Лаграву.

В партиях Левон Аронян (Армения) — Хикару Накамура (США), Фабиано Каруана (США) — Уэсли Со (США) были зафиксированы ничейные результаты, в еще одной партии норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами нанес поражение англичанину Майклу Адамсу.