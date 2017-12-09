Карякин сыграл вничью с Анандом на этапе Гранд-тура по шахматам в Лондоне

Источник: РИА "Новости"

Американец Фабиано Каруана сыграл вничью с Максимом Вашье-Лагравом (Франция), Левон Аронян (Армения) — с Уэсли Со (США), Магнус Карлсен (Норвегия) — с Хикару Накамурой (США). Другой российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над англичанином Майклом Адамсом.

Каруана лидирует в общем зачете, набрав 4 очка, Непомнящий идет на втором месте (3,5). У Карлсена, Вашье- Лаграва, Ароняна и Со по 3 набранных балла. В активе Карякина, Ананда и Адамса по 2,5 очка.

Турнир в Лондоне состоит из девяти туров и завершится 11 декабря. Призовой фонд соревнований составляет 300 тыс. долларов, из которых победитель получит 75 тыс. Этап в Лондоне является заключительным в Гранд-туре, в рамках которого также прошли турниры в Париже, бельгийском Лёвене и американском Сент-Луисе.