Свидлер включил хитрость

Источник: Газета.Ру

В пятом туре Суперфинала чемпионата России по шахматам Владимир Федосеев, стартовавший с четырех побед, сделал первую ничью. Любопытно, что при этом он упрочил лидирующее положение, поскольку его ближайший преследователь Даниил Дубов свою партию проиграл. В женской группе произошла рокировка наверху турнирной таблицы: после осечки Алины Кашлинской вперед вырвались Валентина Гунина и Ольга Гиря.

А украшением тура стала короткая эффектная победа чемпиона России-2016 Александра Рязанцева. Его соперник Сергей Волков славится, во-первых, своей дебютной принципиальностью, а во-вторых — любовью к лишнему материалу, ради которого он готов и пострадать. Подобный подход приносит Сергею отличные дивиденды в опен-турнирах, где приходится по заказу обыгрывать любым цветом шахматистов-любителей и средней руки профессионалов.

Забрал какую-нибудь невзрачную пешку, отразил терпеливо угрозы соперника — и записывай очередную единичку в таблицу! Однако во встречах с соперниками более высокого класса эта стратегия порой не срабатывает.

Рязанцев — один из лучших современных теоретиков, не случайно он сотрудничал с Владимиром Крамником и Александром Грищуком, тренировал мужскую и женскую сборные России. К поединку с Волковым он подготовил в защите Грюнфельда за черных крайне любопытную жертву фигуры, полагая, что Сергей наверняка ее примет — такой уж у него характер. Расчет оправдался, причем на сомненья-размышленья Волков потратил немало времени, которого в концовке ему и не хватило. В острейшей позиции с раскрытым королем первая же ошибка белых могла привести к разгрому, однако Рязанцева увлекла другая, феерическая идея. Бесстрастный компьютер показывает, что на этом пути белые как раз могли спастись, но не нашли парадоксальную защиту и в итоге получили красивый мат. Точнее, остановили часы за ход до него — профессионалам, очевидно, режет ухо фраза: «Вам мат!».

И уж тем более такая, какую довелось однажды услышать великому Ботвиннику: «Вам матец, Михаил Моисеевич!».

Владимир Федосеев в партии с Эрнесто Инаркиевым играл белыми подчеркнуто надежно и плотно. Очевидно, ему нужна была передышка после бурного старта, ведь не только поражения, но и победы отнимают немало нервной энергии (хотя победы, конечно, «пережить» гораздо легче). Довольно быстро на доске возник эндшпиль с микроскопическим перевесом у белых, но ни во что серьезное конвертировать его не удалось, — Инаркиев легко удержал равенство.

А Даниил Дубов, играя белыми, с первых же ходов буквально набросился на Евгения Томашевского. Он избрал не слишком популярный в наши дни дебют — венскую партию, а точнее — ту ее разновидность, которая рекомендована в двухтомнике Евгения и Владимира Свешниковых (отца и сына) «Дебютный репертуар для блица». Автор этих строк принимал активное участие в работе над этой книгой, поскольку был ее редактором, а потом и сам не раз применял вариант за доской. И убедился, что с его помощью можно иногда удивить соперника, но можно и самому крепко «удивиться», поскольку объективно перевеса у белых нет, особого запаса прочности тоже (так как пешечная структура скомпрометирована), а помнить надо очень много линий, и помнить очень точно, ход в ход.

«Я не совсем был доволен итогами дебюта, не знал этот редкий вариант, — признался после партии Евгений Томашевский. — То есть что-то когда-то бегло смотрел, но было очевидно, что против серьезной подготовки это не годится. Фактически я играл с листа».

«К сожалению, у белых столько проблем в венской партии, что про возникшую у нас позицию я помнил только, что она хорошая, — вздохнул Даниил Дубов. — Конкретные познания забылись».

Черным удалось благополучно завершить развитие и спрятать короля на ферзевом фланге. Скорее всего, позиция оставалась объективно равной, но Дубову она ужасно не нравилась, и как следствие — его игра стала какой-то отрывистой, ходы не были связаны единым планом. Хотя возможно, его и не было — пресловутого «единого плана». Любопытно, что Томашевский, объясняя течение борьбы, часто пускался в отвлеченные рассуждения, у него постоянно проскакивали фразы типа «правильная расстановка», «ключ к позиции»…

Дубов же был предельно конкретен: как достичь идеальной расстановки, если этот ход опровергается так-то и так-то, а этот — не проходит по другой причине? Томашевский старше Дубова всего на 9 лет, но когда они сидели рядом и рассказывали о своей партии, то выглядели как умудренный опытом профессор и задира-студент. На этот раз «сдать экзамен» Дане не удалось.

Вторую подряд партию выиграл Петр Свидлер, перехитривший почти на ровном месте своего земляка Евгения Романова. Играя черными, Романов благополучно решил дебютные проблемы в сицилианской защите, но чуть ослабил бдительность, не разобравшись, к какой расстановке фигур стремится Свидлер.

Малозаметная на вид перестановка ходов привела к тому, что черные попали под позиционный пресс, а потом и вовсе вынуждены были расстаться с пешкой. Стадию реализации Петр провел очень уверенно, можно даже сказать — вдохновенно и изящно.

По словам Свидлера, после поражения во втором туре от Дубова он кардинально поменял свои установки: «Я решил, что сыграю лучше, если буду относиться к Суперфиналу как к тренировочному турниру. Пытаюсь в каждой партии делать что-то, что мне самому было бы интересно». А пока две победы подряд вывели Свидлера в дележ третьего места.

Еще две партии завершились вничью. Так сыграли Владимир Малахов — Максим Матлаков и Никита Витюгов с Сананом Сюгировым.

Положение после 5-го тура:

1. Федосеев — 4,5 очка из 5, 2. Дубов — 3,5, 3−4. Свидлер, Витюгов — по 3, 5−8. Томашевский, Рязанцев, Инаркиев, Сюгиров — по 2,5, 9−10. Малахов, Матлаков — по 2, 11−12. Волков, Романов — по 1.

В 6-м туре, который состоится в субботу 9 декабря, встречаются:

Инаркиев — Романов, Рязанцев — Свидлер, Томашевский — Волков, Сюгиров — Дубов, Матлаков — Витюгов, Федосеев — Малахов.

На женской половине Алина Кашлинская как-то безропотно проиграла белыми Екатерине Ковалевской. Похоже, дебютный выбор противницы ее смутил, а для эмоциональных женщин это имеет гораздо большее значение, чем для «толстокожих» мужчин. Белые промедлили с развитием фигур королевского фланга, а после серьезной ошибки на 17-м ходу попали под разгромную атаку.

Осечкой лидера воспользовались Валентина Гунина, обыгравшая Александру Горячкину, и Ольга Гиря, которая взяла верх над Алисой Галлямовой. Вообще, тур получился кровопролитным: Анастасия Боднарук выиграла у Натальи Погониной, а Оксана Грицаева — у Полины Шуваловой. Лишь Марина Нечаева и Евгения Овод разошлись миром.

Положение после 5-го тура:

1−2. Гиря, Гунина — по 3,5 очка из 5, 3. Кашлинская — 3, 4−7. Погонина, Нечаева, Горячкина, Боднарук — по 2,5, 8−12. Шувалова, Галлямова, Овод, Ковалевская, Грицаева — по 2.

Пары 6-го тура:

Погонина — Ковалевская, Овод — Кашлинская, Шувалова — Нечаева, Горячкина — Грицаева, Гиря — Гунина.