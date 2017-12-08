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00:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Покер Федосеева

Единоличным лидером проходящего в Санкт-Петербурге чемпионата России после четырех туров стал 22-летний Владимир Федосеев, выигравший все четыре партии.

Источник: Спорт-Экспресс

«СПАРТАК» — КАТАСТРОФА. ЦСКА НЕ ЖАЛКО

Федосеев — не только уникальный шахматист. Он еще и очень интересный человек. Федосеев в последнее время стал более дисциплинированным, спортивным, уделяет внимание правильному питанию и здоровью. Помножьте это на фантастический шахматный талант, и становится ясно, почему у юного гроссмейстера случился в 2017 году такой прорыв.

Судите сами — победа на турнире «Аэрофлота», пьедестал на чемпионате Европы, второе место на супертурнире в Дортмунде (впереди самого Владимира Крамника), серебро в командном чемпионате Европы. Конечно, загадывать еще очень рано, но сейчас Федосеев, который занимает уже 22-ю строчку мирового рейтинга, — главный фаворит соревнований в Санкт-Петербурге.

Мы с ним весь турнир обмениваемся впечатлениями в социальных сетях. Но разговариваем не о чемпионате России. Вот вместе смотрели футбол.

— ЦСКА мне совсем не жалко, — говорит Федосеев. — В Лиге Европы им будет комфортнее. Все-таки не доросли мы еще обыгрывать «Манчестер Юнайтед» в Англии, да еще на заказ. А вот за «Спартак» мне по-человечески обидно. 7:0 — это уже перебор. И это говорю я — ярый фанат «Зенита». Казалось бы, можно позлорадствовать, но тут даже неудобно. По носу получил весь российский футбол.

— Здесь нет слабых соперников, — переключился на шахматы Федосеев. — Эрнесто Инаркиев, с кем у меня следующий матч, — очень мощный оппонент. Конечно, у меня будет белый цвет, и я хочу победить. Но ставить рекорды не собираюсь. Главное — стать чемпионом России. Вот это основная цель. Безосновательно рисковать я не собираюсь.

СЕКРЕТ УСПЕХА — ХАЛИФМАН

Ни для кого не секрет, что одна из причин такого подъема Федосеева — работа с одним из лучших тренеров планеты Александром Халифманом. Сам Халифман в 1999 году выиграл чемпионат мира, который проводился по нокаут-системе в Лас-Вегасе. У него за карьеру равный счет с Каспаровым. Колоссальный опыт.

— Все-таки мы играем в родном городе, — продолжает Федосеев. — С нами Питер и «Зенит». Александр Валерьевич очень комфортно чувствует себя дома. Так что почаще бы проводились серьезные турниры в Санкт-Петербурге. Да, Шеф, как я называю Халифмана, — это залог успеха. Он очень помогает мне в дебюте, и на партию я выхожу вооруженным до зубов. Надеюсь, что идей хватит не только на суперфинал чемпионата России, но и на несколько лет вперед. С Халифманом работать приятно и интересно. Он воспитал столько сильных гроссмейстеров. Так что мой секрет — наставник.

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