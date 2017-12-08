Покер Федосеева
Единоличным лидером проходящего в
Единоличным лидером проходящего в
«СПАРТАК» — КАТАСТРОФА. ЦСКА НЕ ЖАЛКО
Федосеев — не только уникальный шахматист. Он еще и очень интересный человек. Федосеев в последнее время стал более дисциплинированным, спортивным, уделяет внимание правильному питанию и здоровью. Помножьте это на фантастический шахматный талант, и становится ясно, почему у юного гроссмейстера случился в 2017 году такой прорыв.
Судите сами — победа на турнире «Аэрофлота», пьедестал на чемпионате Европы, второе место на супертурнире в Дортмунде (впереди самого Владимира Крамника), серебро в командном чемпионате Европы. Конечно, загадывать еще очень рано, но сейчас Федосеев, который занимает уже 22-ю строчку мирового рейтинга, — главный фаворит соревнований в
Мы с ним весь турнир обмениваемся впечатлениями в социальных сетях. Но разговариваем не о чемпионате России. Вот вместе смотрели футбол.
— ЦСКА мне совсем не жалко, — говорит Федосеев. — В Лиге Европы им будет комфортнее.
— Здесь нет слабых соперников, — переключился на шахматы Федосеев. — Эрнесто Инаркиев, с кем у меня следующий матч, — очень мощный оппонент. Конечно, у меня будет белый цвет, и я хочу победить. Но ставить рекорды не собираюсь. Главное — стать чемпионом России. Вот это основная цель. Безосновательно рисковать я не собираюсь.
СЕКРЕТ УСПЕХА — ХАЛИФМАН
Ни для кого не секрет, что одна из причин такого подъема Федосеева — работа с одним из лучших тренеров планеты Александром Халифманом. Сам Халифман в 1999 году выиграл чемпионат мира, который проводился по
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