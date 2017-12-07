Непомнящий сыграл вничью с Карякиным на этапе Гранд-тура по шахматам в Лондоне
ТАСС, 7 декабря. Россияне Ян Непомнящий и Сергей Карякин сыграли вничью в партии пятого тура этапа
ТАСС, 7 декабря. Россияне Ян Непомнящий и Сергей Карякин сыграли вничью в партии пятого тура этапа
Американец Фабиано Каруана белыми фигурами победил индийца Вишванатана Ананда. Вничью закончились партии Левон Аронян (Армения) — Максим
Каруана лидирует, набрав 3,5 очка. У Карякина и Ананда по 2 очка. В активе остальных шахматистов по 2,5 очка.
Турнир в Лондоне состоит из девяти туров и завершится 11 декабря. Призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов, из которых победитель получит 75 тысяч. Этап в Лондоне является заключительным в
В общем зачете