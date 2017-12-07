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02:09 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий сыграл вничью с Карякиным на этапе Гранд-тура по шахматам в Лондоне

ТАСС, 7 декабря. Россияне Ян Непомнящий и Сергей Карякин сыграли вничью в партии пятого тура этапа Гранд-тура по шахматам в Лондоне.

Источник: ИТАР-ТАСС

Американец Фабиано Каруана белыми фигурами победил индийца Вишванатана Ананда. Вничью закончились партии Левон Аронян (Армения) — Максим Вашье-Лаграв (Франция), Магнус Карлсен (Норвегия) — Уэсли Со (США), Майкл Адамс (Англия) — Хикару Накамура (США).

Каруана лидирует, набрав 3,5 очка. У Карякина и Ананда по 2 очка. В активе остальных шахматистов по 2,5 очка.

Турнир в Лондоне состоит из девяти туров и завершится 11 декабря. Призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов, из которых победитель получит 75 тысяч. Этап в Лондоне является заключительным в Гранд-туре, в рамках которого также прошли турниры в Париже, бельгийском Лёвене и американском Сент-Луисе.

В общем зачете Гранд-тура лидирует Карлсен, который опережает Вашье-Лаграва на три очка. Для итоговой победы норвежцу достаточно занять второе место на турнире в Лондоне. В прошлом году победителем Гранд-тура стал Уэсли Со.

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