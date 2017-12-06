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00:51 (мск), источник: ТАСС

Карякин проиграл Каруане на этапе Гранд-тура по шахматам в Лондоне

ТАСС, 6 декабря. Россиянин Сергей Карякин белыми фигурами проиграл американцу Фабиано Каруане в партии четвертого тура этапа Гранд-тура по шахматам в Лондоне.

Остальные партии закончились вничью: Максим Вашье- Лаграв (Франция) — Магнус Карлсен (Норвегия), Вишванатан Ананд (Индия) — Левон Аронян (Армения), Хикару Накамура (США) — Ян Непомнящий (Россия), Уэсли Со (США) — Майкл Адамс (Англия).

Каруана вышел в лидеры, набрав 2,5 очка. Карякин — на последнем месте (1,5). У остальных шахматистов по два очка.

Турнир в Лондоне состоит из девяти туров и завершится 11 декабря. Призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов, из которых победитель получит 75 тысяч. Этап в Лондоне является заключительным в Гранд-туре, в рамках которого также прошли турниры в Париже, бельгийском Лёвене и американском Сент-Луисе.

В общем зачете Гранд-тура лидирует Карлсен, который опережает Вашье-Лаграва на три очка. Для итоговой победы норвежцу достаточно занять второе место на турнире в Лондоне. В прошлом году победителем Гранд-тура стал Уэсли Со.

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