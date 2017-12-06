Карякин проиграл Каруане на этапе Гранд-тура по шахматам в Лондоне

Остальные партии закончились вничью: Максим Вашье- Лаграв (Франция) — Магнус Карлсен (Норвегия), Вишванатан Ананд (Индия) — Левон Аронян (Армения), Хикару Накамура (США) — Ян Непомнящий (Россия), Уэсли Со (США) — Майкл Адамс (Англия).

Каруана вышел в лидеры, набрав 2,5 очка. Карякин — на последнем месте (1,5). У остальных шахматистов по два очка.

Турнир в Лондоне состоит из девяти туров и завершится 11 декабря. Призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов, из которых победитель получит 75 тысяч. Этап в Лондоне является заключительным в Гранд-туре, в рамках которого также прошли турниры в Париже, бельгийском Лёвене и американском Сент-Луисе.