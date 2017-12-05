Свидлер победил Волкова в третьем туре Суперфинала чемпионата России по шахматам
МОСКВА, 5 дек —
МОСКВА, 5 дек —
Партия завершилась после 32-го хода черных, которыми играл Свидлер, Даниил Дубов белыми нанес поражение Евгению Романову.
В соревнованиях женщин Валентина Гунина белыми обыграла Евгению Овод, Ольга Гиря и Наталья Погонина разошлись миром.
Результаты других партий дня:
Никита Витюгов — Александр Рязанцев — ничья,
Максим Матлаков — Эрнесто Инаркиев — ничья,
Владимир Малахов — Евгений Томашевский — ничья,
Владимир Федосеев — Санан Сюгиров — 1:0,
Алиса Галлямова — Полина Шувалова — 0:1,
Анастасия Боднарук — Александра Горячкина — ничья,
Оксана Грицаева — Екатерина Ковалевская — ничья,
Марина Нечаева — Алина Кашлинская — ничья.
Суперфинал чемпионата России завершится 15 декабря. Мужской и женский турниры проводятся по круговой системе среди 12 участников.