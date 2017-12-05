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21:49 (мск), источник: Р-Спорт

Свидлер победил Волкова в третьем туре Суперфинала чемпионата России по шахматам

МОСКВА, 5 дек — Р-Спорт. Петр Свидлер нанес поражение Сергею Волкову в партии третьего тура Суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходит в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Партия завершилась после 32-го хода черных, которыми играл Свидлер, Даниил Дубов белыми нанес поражение Евгению Романову.

В соревнованиях женщин Валентина Гунина белыми обыграла Евгению Овод, Ольга Гиря и Наталья Погонина разошлись миром.

Результаты других партий дня:

Никита Витюгов — Александр Рязанцев — ничья,

Максим Матлаков — Эрнесто Инаркиев — ничья,

Владимир Малахов — Евгений Томашевский — ничья,

Владимир Федосеев — Санан Сюгиров — 1:0,

Алиса Галлямова — Полина Шувалова — 0:1,

Анастасия Боднарук — Александра Горячкина — ничья,

Оксана Грицаева — Екатерина Ковалевская — ничья,

Марина Нечаева — Алина Кашлинская — ничья.

Суперфинал чемпионата России завершится 15 декабря. Мужской и женский турниры проводятся по круговой системе среди 12 участников.

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