Карякин сыграл вничью с Ароняном на этапе Гранд-тура по шахматам в Лондоне
ТАСС, 4 декабря. Россиянин Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном в партии третьего круга этапа
ТАСС, 4 декабря. Россиянин Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном в партии третьего круга этапа
Также вничью завершились партии Магнус Карлсен (Норвегия) — Вишванатан Ананд (Индия), Хикару Накамура (США) — Уэсли Со (США), Майкл Адамс (Англия) — Максим
После трех туров в активе всех шахматистов по 1,5 очка.
Турнир в Лондоне состоит из девяти туров и завершится 11 декабря. Призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов, из которых победитель получит 75 тысяч. Этап в Лондоне является заключительным в
В общем зачете