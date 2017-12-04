Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Путин поручил ввести ежемесячную выплату за первенца с 1 января 2018 года
10 стран с самой дешевой ипотекой
Ирина Шейк и Наталья Водянова блистали в модной съемке для Vogue
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона2
Алавес2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона0
Дженоа1
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Бостон Брюинз
Футбол. Зарубежный
4.12
Кротоне0
Удинезе3
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
4.12
Ак Барс3
Динамо Мн1
Хоккей. КХЛ
4.12
Нефтехимик1
СКА3
Хоккей. КХЛ
4.12
Салават ЮлаевОТ3
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Куньлунь
Все события
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд
Русская неделя в Америке: Овечкин душил в Кузнецове снайпера?
Названа самая популярная мужская верхняя одежда
Брижит Макрон надела яркий пиджак на встречу в Париже
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
9Первое поражение «ПСЖ» и другие события выходных
13Мы их теряем... Какие медали Сочи-2014 отбирает МОК
4 декабря, источник: ТАСС

Карякин сыграл вничью с Ароняном на этапе Гранд-тура по шахматам в Лондоне

ТАСС, 4 декабря. Россиянин Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном в партии третьего круга этапа Гранд-тура по шахматам в Лондоне.

Также вничью завершились партии Магнус Карлсен (Норвегия) — Вишванатан Ананд (Индия), Хикару Накамура (США) — Уэсли Со (США), Майкл Адамс (Англия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ян Непомнящий (Россия) — Фабиано Каруана (США).

После трех туров в активе всех шахматистов по 1,5 очка.

Турнир в Лондоне состоит из девяти туров и завершится 11 декабря. Призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов, из которых победитель получит 75 тысяч. Этап в Лондоне является заключительным в Гранд-туре, в рамках которого также прошли турниры в Париже, бельгийском Лёвене и американском Сент-Луисе.

В общем зачете Гранд-тура лидирует Карлсен, который опережает Вашье-Лаграва на три очка Для итоговой победы норвежцу достаточно занять второе место на турнире в Лондоне. В прошлом году победителем Гранд-тура стал Уэсли Со.

 Почему России нельзя бойкотировать Олимпиаду
Каждая российская медаль Сочи-2014 будет возвращаться через суд
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов
Русская неделя в Америке: Овечкин душил в Кузнецове снайпера?
Матич и Де Хеа не сыграют в матче с ЦСКА
Родченков рассказал норвежцам о допинг-программе в биатлоне
Определен состав сборной России по хоккею для подготовки к МЧМ
Коукалова получила угрозы и оскорбления от болельщиков из России
СКА одержал девятую победу подряд в КХЛ
Новости
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь