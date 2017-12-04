Карякин сыграл вничью с Ароняном на этапе Гранд-тура по шахматам в Лондоне

Также вничью завершились партии Магнус Карлсен (Норвегия) — Вишванатан Ананд (Индия), Хикару Накамура (США) — Уэсли Со (США), Майкл Адамс (Англия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ян Непомнящий (Россия) — Фабиано Каруана (США).

После трех туров в активе всех шахматистов по 1,5 очка.

Турнир в Лондоне состоит из девяти туров и завершится 11 декабря. Призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов, из которых победитель получит 75 тысяч. Этап в Лондоне является заключительным в Гранд-туре, в рамках которого также прошли турниры в Париже, бельгийском Лёвене и американском Сент-Луисе.