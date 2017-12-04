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14:15 (мск), источник: Газета.Ру

«Женщины и революция» раззадорили шахматистов

В воскресенье. 3 декабря, в Санкт-Петербурге состоялся первый тур Суперфинала 70-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 67-го — среди женщин. Суммарно в двух турнирах ровно половина партий, шесть из 12, закончилась победой одной из сторон.

Источник: Газета.Ру

Первый тур Суперфинала чемпионата России по шахматам стал богатым на события и завершился с большим количеством результативных партий. Более «кровожадными» оказались женщины — у представительниц прекрасного пола лишь два поединка завершились миром.

В особняке Матильды Кшесинской для игры отведены два дальних зала, где к юбилею Октября развернута выставка «Женщины и революция».

В экспозиции очень много красной материи, например, транспаранты на потолке: «Поднять работниц для войны с войной!» или более миролюбивые: «Работницы, выбирайте в делегатки своих лучших товарищей!», «Детские сады, общественные столовые раскрепостят женщину!» Да еще две участницы в первый день выбрали одежду красного цвета… О каком миролюбии может идти речь в такой обстановке?

Быть может, это случайное совпадение, но первой одержала победу «lady in red» Алина Кашлинская, в головоломной борьбе одолевшая многократную чемпионку России Валентину Гунину.

Долгие годы Валя была для Алины крайне неудобной соперницей, обыгрывала ее под ноль, и только сейчас Кашлинская сумела размочить счет. Гунина в своем стиле постаралась с первых же ходов завязать на доске бурные осложнения. Позволив сопернице разрушить свою пешечную структуру, она организовала набег ферзем на неприятельские тылы. Кашлинская не стала отсиживаться в обороне: черный ферзь тоже отправился «на разбой». Вскоре на доске возникла иррациональная позиция с компьютерной оценкой «нули», что означало динамическое равновесие.

Логичным завершением борьбы стал бы вечный шах, однако Гунина в своем бескомпромиссном стремлении к победе утратила чувство опасности.

Черные перехватили инициативу, и хотя их королю пришлось пробежаться под огнем аж на неприятельскую половину доски, под матовую атаку попал в итоге белый монарх.

В мужском чемпионате украшением тура стала победа молодого москвича Даниила Дубова над многоопытным гроссмейстером Сергеем Волковым из Саранска. Волков славится своим глубоко отработанным дебютным репертуаром: любимые схемы он применяет не то что годами — десятилетиями, и изучил в них все уголки и закоулки. Однако Дубову, похоже, удалось-таки удивить своего визави. Даня, правда, заявил на пресс-конференции после партии, что его домашняя подготовка завершилась в районе 8−9 хода, но поверить в это непросто.

Эффектная позиционная жертва коня позволила белым создать грозную пешечную фалангу в центре, которая буквально «запатовала» легкие фигуры черных.

Волков, похоже, не сразу осознал всю опасность своего положения, и долго выбирал наиболее подходящий момент для того, чтобы вернуть лишний материал и упростить игру. Но так и не выбрал. А когда понял, что его позиция стала критической, нашел отличный практический шанс: отдал ферзя всего лишь за ладью, но получил при этом две далеко продвинутые проходные пешки. По признанию Дубова, он пережил в этот момент настоящий шок, однако сумел собраться, четко посчитал острые варианты и нашел узкую дорожку к победе.

Отличился в стартовом раунде и его ровесник Владимир Федосеев, который переиграл действующего чемпиона страны Александра Рязанцева.

Федосеев также осуществил позиционную жертву, хоть и не столь «щедрую», как Дубов — он отдал ладью за слона и пешку. Сценарий повторился и дальше: выстраивая оборонительный рубеж, Рязанцев вслед за Волковым также отдал ферзя за ладью! Впрочем, и в этой партии белые сумели постепенно перестроить свои силы и реализовать материальный перевес.

Вничью завершились партии Никита Витюгов — Петр Свидлер, Владимир Малахов — Евгений Романов, Максим Матлаков — Евгений Томашевский и Санан Сюгиров — Эрнесто Инаркиев (Эрнесто, проявив чудеса изворотливости, удержал окончание без двух пешек).

Позиционная жертва ферзя становится, похоже, настоящим трендом. Не желая отставать от мужчин, со своей сильнейшей фигурой рассталась на выходе из дебюта юная москвичка Полина Шувалова.

Хотя взамен она взяла у Ольги Гири не так уж мало добра — слона, коня и две пешки. В позиции с нестандартным соотношением материала черные добились подавляющего перевеса, однако Ольга сумела затянуть сопротивление — вернула ферзя и перевела игру в эндшпиль. И хотя компьютер по-прежнему считал позицию черных подавляющей, в окончании сказался класс более опытной шахматистки: Гиря не только выровняла положение, но и сумела постепенно переиграть соперницу.

Остальные результаты: Алиса Галлямова обыграла Екатерину Ковалевскую, Марина Нечаева взяла верх черными над Оксаной Грицаевой. Вничью сыграли Анастасия Боднарук — Евгения Овод и Александра Горячкина — Наталья Погонина.

Второй тур состоится в понедельник 4 декабря. Встречаются:

Мужчины: Инаркиев — Волков, Свидлер — Дубов, Романов — Витюгов, Рязанцев — Малахов, Томашевский — Федосеев, Сюгиров — Матлаков.

Женщины: Погонина — Нечаева, Кашлинская — Грицаева, Ковалевская — Гунина, Овод — Галлямова, Шувалова — Боднарук, Горячкина — Гиря.

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