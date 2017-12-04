Карякин сыграл вничью с Карлсеном на этапе Гранд-тура в Лондоне

Также вничью завершились партии между американцем Уэсли Со и россиянином Яном Непомнящим, французом Максимом Вашье- Лагравом и американцем Хикару Накамурой, индийцем Вишванатаном Анандом и англичанином Майклом Адамсом, американцем Фабиано Каруаной и армянином Левоном Ароняном.

Турнир в Лондоне состоит из девяти туров и завершится 11 декабря. Призовой фонд соревнований составляет $300 тыс., из которых победитель получит $75 тыс. Этап в Лондоне является заключительным в Гранд-туре, в рамках которого также прошли турниры в Париже, бельгийском Лёвене и американском Сент-Луисе. В общем зачете Гранд-тура лидирует Карлсен, который опережает Вашье-Лаграва на три очка, для итоговой победы норвежцу достаточно занять второе место на турнире в Лондоне. В прошлом году победителем Гранд-тура стал Со.