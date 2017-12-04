Карякин сыграл вничью с Карлсеном на этапе Гранд-тура в Лондоне

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Алмазодобытчик не смог продать самый дорогой и чисты бриллиант РФ
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лас-Пальмас1
Бетис0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория1
Лацио1
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Футбол. Зарубежный
3.12
Динамо К5
Мариуполь1
Футбол. Зарубежный
3.12
Эйбар3
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
3.12
Вольфсбург3
Боруссия М0
Футбол. Премьер-лига
3.12
Анжи4
СКА-Хабаровск0
Футбол. Зарубежный
3.12
Манчестер Сити2
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
3.12
Кан1
Лион2
Футбол. Зарубежный
3.12
Хетафе1
Валенсия0
Хоккей. КХЛ
3.12
Динамо Р5
Слован1
Футбол. Зарубежный
3.12
Ворскла3
Александрия1
Футбол. Зарубежный
3.12
Герта1
Айнтрахт Ф2
Биатлон. Биатлон
3.12
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (М)
Хоккей. КХЛ
3.12
Спартак4
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
3.12
Северсталь0
ЦСКА2
Футбол. Зарубежный
3.12
Сент-Этьен1
Нант1
Футбол. Зарубежный
3.12
Фиорентина3
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
3.12
Болонья1
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
3.12
Интер5
Кьево0
Футбол. Премьер-лига
3.12
Краснодар3
Ахмат2
Футбол. Зарубежный
3.12
Борнмут1
Саутгемптон1
Биатлон. Биатлон
3.12
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (Ж)
Футбол. Зарубежный
3.12
Звезда К1
Сталь Д0
Футбол. Зарубежный
3.12
Карпаты1
Олимпик Д1
Хоккей. КХЛ
3.12
Югра0
Трактор3
Футбол. Зарубежный
3.12
Беневенто2
Милан2
Хоккей. КХЛ
3.12
Барыс3
Металлург Мг4
Футбол. Премьер-лига
3.12
Уфа3
Амкар0
Футбол. Зарубежный
3.12
Леганес3
Вильярреал1
Все события
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом
Гандболистки сборной России одержали вторую победу на ЧМ
Светлана Лобода, Нюша и другие звезды на «Песне года 2017»
Наталья Водянова в кокошнике появилась на публике
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
16Кубок чемпионата мира проехал по России
8Представлена олимпийская форма сборной России
00:01 (мск), источник: ТАСС

Карякин сыграл вничью с Карлсеном на этапе Гранд-тура в Лондоне

ТАСС, 3 декабря. Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в партии второго тура этапа Гранд-тура в Лондоне.

Также вничью завершились партии между американцем Уэсли Со и россиянином Яном Непомнящим, французом Максимом Вашье- Лагравом и американцем Хикару Накамурой, индийцем Вишванатаном Анандом и англичанином Майклом Адамсом, американцем Фабиано Каруаной и армянином Левоном Ароняном.

В первом туре все партии также завершились вничью. Таким образом, все 10 участников имеют по одному очку перед третьим туром.

Турнир в Лондоне состоит из девяти туров и завершится 11 декабря. Призовой фонд соревнований составляет $300 тыс., из которых победитель получит $75 тыс. Этап в Лондоне является заключительным в Гранд-туре, в рамках которого также прошли турниры в Париже, бельгийском Лёвене и американском Сент-Луисе. В общем зачете Гранд-тура лидирует Карлсен, который опережает Вашье-Лаграва на три очка, для итоговой победы норвежцу достаточно занять второе место на турнире в Лондоне. В прошлом году победителем Гранд-тура стал Со.

 Почему России нельзя бойкотировать Олимпиаду
Черчесов рассказал почему до сих пор вызывает Жиркова в сборную
Слуцкий ушел. Надежда осталась
Гандболистки сборной России одержали вторую победу на ЧМ
СМИ: «Феррари» рассмотрит кандидатуру Квята на роль пилота
«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в АПЛ
«Краснодар» победил «Ахмат», отыгравшись со счета 0:2
Зайцева: Сама никуда не повезу медаль
«Он летит, как поезд Москва – Питер». Главный в сборной Египта
Новости
Авто
Kia Rio или Skoda Rapid: кто лучше? Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит сравнительный тест двух очень важных для рынка автомобилей: Skoda Rapid и нового Kia Rio
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь