Карякин сыграл вничью с Карлсеном на этапе Гранд-тура в Лондоне
ТАСС, 3 декабря. Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в партии второго тура этапа
ТАСС, 3 декабря. Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в партии второго тура этапа
Также вничью завершились партии между американцем Уэсли Со и россиянином Яном Непомнящим, французом Максимом Вашье- Лагравом и американцем Хикару Накамурой, индийцем Вишванатаном Анандом и англичанином Майклом Адамсом, американцем Фабиано Каруаной и армянином Левоном Ароняном.
В первом туре все партии также завершились вничью. Таким образом, все 10 участников имеют по одному очку перед третьим туром.
Турнир в Лондоне состоит из девяти туров и завершится 11 декабря. Призовой фонд соревнований составляет $300 тыс., из которых победитель получит $75 тыс. Этап в Лондоне является заключительным в