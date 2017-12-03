Шахматисты погостят у Матильды

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
10 стран с самой дешевой ипотекой
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
Текущие события
Биатлон. Биатлон
идет
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (Ж)
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Звезда К0
Сталь Д0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Карпаты0
Олимпик Д0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Югра0
Трактор2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Беневенто1
Милан1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс1
Металлург Мг4
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Уфа3
Амкар0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес2
Вильярреал1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
Борнмут
Саутгемптон
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Айнтрахт Ф
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Слован
Футбол. Зарубежный
18:00
Ворскла
Александрия
Футбол. Зарубежный
18:15
Хетафе
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:00
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Динамо К
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Эспаньол
Хоккей. КХЛ
10:00
АмурОТ3
Куньлунь4
Футбол. Зарубежный
22:45
Лас-Пальмас
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Марсель
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз5
Эдмонтон Ойлерз7
Хоккей. НХЛ
05:00
Даллас СтарзБ3
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
4.12
Чикаго Блэкхокс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
4.12
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс5
Нью-Джерси Дэвилз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзБ3
Анахайм Дакс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер Кэнакс2
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс10
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз5
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз4
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина ХаррикейнзОТ3
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота УайлдОТ2
Сент-Луис Блюз1
Все события
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом
Овечкин вошел в список 20 лучших снайперов в истории НХЛ
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
Матильда Шнурова проводит время в Париже
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
16Кубок чемпионата мира проехал по России
7«Зенит» победил «Урал» в матче РФПЛ
14:20 (мск), источник: Газета.Ру

Шахматисты погостят у Матильды

Суперфиналы чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин стартовали в Санкт-Петербурге. Призовой фонд составляет 9 млн рублей, а чемпионы получат еще и по призовой машине.

Источник: Газета.Ру

2 декабря в Санкт-Петербурге торжественно открылись Суперфиналы чемпионатов России по шахматам: главные турниры внутреннего календаря традиционно проходят по круговой системе, в них участвуют 12 мужчин и 12 женщин. Общий призовой фонд — 9 миллионов рублей; кроме того, чемпион и чемпионка получат в подарок по автомобилю. Местом проведения турниров стал Государственный музей политической истории России, известный в народе как «особняк Кшесинской».

Шахматные пессимисты любят жаловаться на то, что турниров становится все меньше и меньше, а условия для профессионалов — все хуже и хуже. Но так ли это?

Одновременно с Суперфиналом проходит супертурнир в Лондоне, куда отправились наши молодые звезды Сергей Карякин и Ян Непомнящий.

В Ханты-Мансийске начались кубковые баталии по быстрым и классическим шахматам, и как минимум один их участник, Дмитрий Яковенко, мог при ином раскладе отправиться в город на Неве. Наконец, в Китае вот-вот стартуют Интеллектуальные игры: туда мы «откомандировали» Александра Грищука, Александру Костенюк и Екатерину Лагно. Впрочем, и без этих титулованных гроссмейстеров состав собрался очень сильный и ровный; рейтинг-фавориты — многократные чемпионы России Петр Свидлер и Валентина Гунина.

Пять лет назад была основана программа «Шахматы в музеях»: первопроходцем стала Третьяковская галерея, после чего крупные соревнования прошли в Лувре и Русском музее, Казанском кремле и еще нескольких музеях. Нынешний Суперфинал продолжает программу. На его проведение претендовали три города, но лучшей оказалась заявка из Санкт-Петербурга.

Лет десять назад президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заявил, что в год столетия Октябрьской революции он проведет чемпионат мира на крейсере «Аврора». Возможно, исторические параллели тому виной, но залп этот оказался холостым.

Однако особняк Матильды, расположенный совсем недалеко от легендарного корабля, тоже имеет к тем судьбоносным событиям прямое отношение: когда балерина бежала из столицы в Кисловодск, в ее дом самовольно вселились большевики; с ее балкона выступал вождь мирового пролетариата.

Сейчас в музее политической истории России собрано около 500 тысяч экспонатов, рассказывающих о том лихом времени, которое нас до сих пор не отпускает. А в дни Суперфинала открылась еще и выставка с громким названием: «СССР — великая шахматная держава». Среди экспонатов — афиши середины прошлого века, комплекты шахмат, редкие архивные фотографии.

Привлекает внимание плакат с портретами выдающихся советски и российских шахматистов: от Александра Алехина левом верхнем углу до Сергея Карякина в правом нижнем.

Церемония открытия состоялась в шикарном Белом зале особняка Кшесинской. Вот результаты жеребьевки.

Мужчины:

1. Санан Сюгиров (Самарская обл.), 2. Максим Матлаков (С. -Петербург), 3. Владимир Федосеев (С. -Петербург), 4. Владимир Малахов (Москва), 5. Никита Витюгов (С. -Петербург), 6. Даниил Дубов (Москва), 7. Сергей Волков (Мордовия), 8. Петр Свидлер (С. -Петербург), 9. Евгений Романов (С. -Петербург), 10. Александр Рязанцев (Москва), 11. Евгений Томашевский (Саратовская обл.), 12. Эрнесто Инаркиев (Москва).

Почти половина участников, 5 из 12 — «хозяева поля», и турнир уже окрестили в шутку «открытым чемпионатом Санкт-Петербурга». Но все питерцы попали в состав по праву, а не по блату — благодаря высокому рейтингу либо пройдя через сито отбора. Компанию им составят четверо москвичей и три представителя городов, начинающихся на «с»: из Самары, Саранска и Саратова.

В первом туре встречаются:

Сюгиров — Инаркиев, Матлаков — Томашевский, Федосеев — Рязанцев, Малахов — Романов, Витюгов — Свидлер, Дубов — Волков.

Женщины:

1. Александра Горячкина (ЯНАО), 2. Ольга Гиря (ХМАО), 3. Анастасия Боднарук (С. -Петербург), 4. Алиса Галлямова (Татарстан), 5. Валентина Гунина (Москва), 6. Оксана Грицаева (Крым), 7. Марина Нечаева (Московская обл.), 8. Алина Кашлинская (Москва), 9. Екатерина Ковалевская (Москва), 10. Евгения Овод (С. -Петербург), 11. Полина Шувалова (Москва), 12. Наталья Погонина (Саратовская обл.).

Пары 1-го тура:

Горячкина — Погонина, Гиря — Шувалова, Боднарук — Овод, Галлямова — Ковалевская, Гунина — Кашлинская, Грицаева — Нечаева.
Все партии будут транслироваться в интернете, на русском языке их будет комментировать гроссмейстер Сергей Шипов.

По традиции во время церемонии открытия состоялся небольшой концерт классической музыки: перед гостями выступили солисты оркестра Санкт-Петербургской филармонии. И шахматный турнир будет «классическим», поскольку именно так принято называть длинный контроль времени на обдумывание. В данном случае — 90 минут на первые 40 ходов и затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

 Названа причина увольнения Маслякова
Как государство забирает доходы россиян
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом
Овечкин вошел в список 20 лучших снайперов в истории НХЛ
Тренер «Севильи» , у которого рак, выписан из больницы
Фигуристка Медведева примет участие в заседании исполкома МОК
Дисквалифицированные Вернблум и Натхо полетели с ЦСКА на матч ЛЧ
Глава СБР: Был осьминог Пауль. Родченков мне очень его напомнил
Отстраненная от ОИ Зайцева раскритиковала Родченкова
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь