Шахматисты погостят у Матильды

Источник: Газета.Ру

2 декабря в Санкт-Петербурге торжественно открылись Суперфиналы чемпионатов России по шахматам: главные турниры внутреннего календаря традиционно проходят по круговой системе, в них участвуют 12 мужчин и 12 женщин. Общий призовой фонд — 9 миллионов рублей; кроме того, чемпион и чемпионка получат в подарок по автомобилю. Местом проведения турниров стал Государственный музей политической истории России, известный в народе как «особняк Кшесинской».

Шахматные пессимисты любят жаловаться на то, что турниров становится все меньше и меньше, а условия для профессионалов — все хуже и хуже. Но так ли это?

Одновременно с Суперфиналом проходит супертурнир в Лондоне, куда отправились наши молодые звезды Сергей Карякин и Ян Непомнящий.

В Ханты-Мансийске начались кубковые баталии по быстрым и классическим шахматам, и как минимум один их участник, Дмитрий Яковенко, мог при ином раскладе отправиться в город на Неве. Наконец, в Китае вот-вот стартуют Интеллектуальные игры: туда мы «откомандировали» Александра Грищука, Александру Костенюк и Екатерину Лагно. Впрочем, и без этих титулованных гроссмейстеров состав собрался очень сильный и ровный; рейтинг-фавориты — многократные чемпионы России Петр Свидлер и Валентина Гунина.

Пять лет назад была основана программа «Шахматы в музеях»: первопроходцем стала Третьяковская галерея, после чего крупные соревнования прошли в Лувре и Русском музее, Казанском кремле и еще нескольких музеях. Нынешний Суперфинал продолжает программу. На его проведение претендовали три города, но лучшей оказалась заявка из Санкт-Петербурга.

Лет десять назад президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заявил, что в год столетия Октябрьской революции он проведет чемпионат мира на крейсере «Аврора». Возможно, исторические параллели тому виной, но залп этот оказался холостым.

Однако особняк Матильды, расположенный совсем недалеко от легендарного корабля, тоже имеет к тем судьбоносным событиям прямое отношение: когда балерина бежала из столицы в Кисловодск, в ее дом самовольно вселились большевики; с ее балкона выступал вождь мирового пролетариата.

Сейчас в музее политической истории России собрано около 500 тысяч экспонатов, рассказывающих о том лихом времени, которое нас до сих пор не отпускает. А в дни Суперфинала открылась еще и выставка с громким названием: «СССР — великая шахматная держава». Среди экспонатов — афиши середины прошлого века, комплекты шахмат, редкие архивные фотографии.

Привлекает внимание плакат с портретами выдающихся советски и российских шахматистов: от Александра Алехина левом верхнем углу до Сергея Карякина в правом нижнем.

Церемония открытия состоялась в шикарном Белом зале особняка Кшесинской. Вот результаты жеребьевки.

Мужчины:

1. Санан Сюгиров (Самарская обл.), 2. Максим Матлаков (С. -Петербург), 3. Владимир Федосеев (С. -Петербург), 4. Владимир Малахов (Москва), 5. Никита Витюгов (С. -Петербург), 6. Даниил Дубов (Москва), 7. Сергей Волков (Мордовия), 8. Петр Свидлер (С. -Петербург), 9. Евгений Романов (С. -Петербург), 10. Александр Рязанцев (Москва), 11. Евгений Томашевский (Саратовская обл.), 12. Эрнесто Инаркиев (Москва).

Почти половина участников, 5 из 12 — «хозяева поля», и турнир уже окрестили в шутку «открытым чемпионатом Санкт-Петербурга». Но все питерцы попали в состав по праву, а не по блату — благодаря высокому рейтингу либо пройдя через сито отбора. Компанию им составят четверо москвичей и три представителя городов, начинающихся на «с»: из Самары, Саранска и Саратова.

В первом туре встречаются:

Сюгиров — Инаркиев, Матлаков — Томашевский, Федосеев — Рязанцев, Малахов — Романов, Витюгов — Свидлер, Дубов — Волков.

Женщины:

1. Александра Горячкина (ЯНАО), 2. Ольга Гиря (ХМАО), 3. Анастасия Боднарук (С. -Петербург), 4. Алиса Галлямова (Татарстан), 5. Валентина Гунина (Москва), 6. Оксана Грицаева (Крым), 7. Марина Нечаева (Московская обл.), 8. Алина Кашлинская (Москва), 9. Екатерина Ковалевская (Москва), 10. Евгения Овод (С. -Петербург), 11. Полина Шувалова (Москва), 12. Наталья Погонина (Саратовская обл.).

Пары 1-го тура:

Горячкина — Погонина, Гиря — Шувалова, Боднарук — Овод, Галлямова — Ковалевская, Гунина — Кашлинская, Грицаева — Нечаева.

Все партии будут транслироваться в интернете, на русском языке их будет комментировать гроссмейстер Сергей Шипов.