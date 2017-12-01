Карякин сыграл вничью с Адамсом в первом туре этапа Гранд-тура в Лондоне

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Интимная пластика: три реальные истории
Внучка Александра Маслякова переживает из-за своей популярности
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Яна Рудковская выбрала неудачный наряд для светского завтрака
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Малага0
Леванте0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон2
Бордо2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург0
Гамбург0
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Зарубежный
1.12
Рома3
СПАЛ1
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Биатлон. Биатлон
1.12
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (Ж)
Хоккей. КХЛ
1.12
ЦСКА4
Амур0
Хоккей. КХЛ
1.12
Витязь2
Куньлунь1
Футбол. Премьер-лига
1.12
ЦСКА6
Тосно0
Футбол. Премьер-лига
1.12
Арсенал Т0
Спартак М1
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Нью-Джерси Дэвилз
Все события
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Соперник России. Саудовская Аравия: Миллионеры песчаных карьеров
«Спартак» вышел на третье место в таблице чемпионата России
Алсу сменила три платья на жеребьевке ЧМ-2018
У бывшего мужа Надежды Михалковой новый роман
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
12Мы их теряем... Какие медали Сочи-2014 отбирает МОК
8Официальный плакат ЧМ по футболу представили в Москве
1 декабря, источник: ТАСС

Карякин сыграл вничью с Адамсом в первом туре этапа Гранд-тура в Лондоне

ТАСС, 1 декабря. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин черными сыграл вничью с англичанином Майклом Адамсом в партии первого тура этапа Гранд-тура в Лондоне.

Также вничью завершились партии между норвежцем Магнусем Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной, россиянином Яном Непомнящим и армянином Левоном Ароняном, американцем Уэсли Со и французом Максимом Вашье-Лагравом, американцем Хикару Накамурой и индийцем Вишванатаном Анандом.

Турнир в Лондоне состоит из девяти туров и завершится 11 декабря. Призовой фонд соревнований составляет $300 тыс., из которых победитель получит $75 тыс.

Этап в Лондоне является заключительным в Гранд-туре, в рамках которого также прошли турниры в Париже, бельгийском Лёвене и американском Сент-Луисе. В общем зачете Гранд-тура лидирует Карлсен, который опережает Вашье-Лаграва на три очка, для итоговой победы норвежцу достаточно занять второе место на турнире в Лондоне. В прошлом году победителем Гранд-тура стал Со.

 Почему России нельзя бойкотировать Олимпиаду
Черчесов рассказал почему до сих пор вызывает Жиркова в сборную
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018
Дело Зайцевой. Ярость вместо растерянности
Соперник России. Саудовская Аравия: Миллионеры песчаных карьеров
«Спартак» вышел на третье место в таблице чемпионата России
Соперник России. Уругвай: Небесные олимпийцы с кусачим форвардом
Футболисты ЦСКА разгромили «Тосно» в матче чемпионата России
Соперник России. Египет: Третье пришествие «фараонов»
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Пропавших детей будут искать с помощью системы смс-оповещения Специалисты Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям разработали единую федеральную систему оповещения о пропавших детях. Ее презентация прошла в Совете Федерации.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь