Карякин сыграл вничью с Адамсом в первом туре этапа Гранд-тура в Лондоне
ТАСС, 1 декабря. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин черными сыграл вничью с англичанином Майклом Адамсом в партии первого тура этапа
ТАСС, 1 декабря. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин черными сыграл вничью с англичанином Майклом Адамсом в партии первого тура этапа
Также вничью завершились партии между норвежцем Магнусем Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной, россиянином Яном Непомнящим и армянином Левоном Ароняном, американцем Уэсли Со и французом Максимом
Турнир в Лондоне состоит из девяти туров и завершится 11 декабря. Призовой фонд соревнований составляет $300 тыс., из которых победитель получит $75 тыс.
Этап в Лондоне является заключительным в