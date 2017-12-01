Карякин сыграл вничью с Адамсом в первом туре этапа Гранд-тура в Лондоне

Также вничью завершились партии между норвежцем Магнусем Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной, россиянином Яном Непомнящим и армянином Левоном Ароняном, американцем Уэсли Со и французом Максимом Вашье-Лагравом, американцем Хикару Накамурой и индийцем Вишванатаном Анандом.

Этап в Лондоне является заключительным в Гранд-туре, в рамках которого также прошли турниры в Париже, бельгийском Лёвене и американском Сент-Луисе. В общем зачете Гранд-тура лидирует Карлсен, который опережает Вашье-Лаграва на три очка, для итоговой победы норвежцу достаточно занять второе место на турнире в Лондоне. В прошлом году победителем Гранд-тура стал Со.