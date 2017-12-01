Карлсен и Карякин выступят на шахматном супертурнире в Лондоне

Лондонский супертурнир вновь собрал сильнейший состав участников. Помимо Карлсена и Карякина, в турнире примут участие Левон Аронян из Армении, Фабиано Каруана, Уэсли Со и Хикару Накамура из США, Вишванатан Ананд из Индии, француз Максим Вашье-Лаграв, англичанин Майкл Адамс и еще один россиянин Ян Непомнящий.

Семь участников супертурнира в Лондоне входят в первую десятку мирового рейтинга, за ее пределами находятся Карякин, Непомнящий и Адамс. Карякин, Аронян, Каруана и Со в марте 2018 года выступят в турнире претендентов, где определится соперник Карлсена по чемпионскому матчу через год.

Турнир в Лондоне будет состоять из девяти туров и пройдет с 1 по 11 декабря, выходные дни — 2 и 7 декабря. Карякин и Карлсен сыграют между собой во втором туре 3 декабря, белые фигуры будут у российского шахматиста.

Контроль времени — 100 минут на 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Шахматисты разыграют призовой фонд в $300 тыс., из которых победитель получит $75 тыс.

Помимо классического турнира с участием сильнейших гроссмейстеров мира, в Лондоне пройдет фестиваль для любителей шахмат разного уровня игры, сеансы одновременной игры, открытые турниры по блицу и быстрым шахматам, тренерские семинары.

Завершение Гранд-тура

Турнир в Лондоне завершает программу Гранд-тура, в рамках которого с июня нынешнего года прошли турниры в Париже, бельгийском Лёвене и американском Сент-Луисе. На июньских этапах в Париже и Лёвене участники играли в быстрые шахматы и блиц, в Сент-Луисе состоялся классический турнир, а также этап по быстрым шахматам и блицу. После четырех этапов в общем зачете лидирует Карлсен, который на три очка опережает Вашье-Лаграва. Для победы в туре норвежскому чемпиону мира достаточно в Лондоне занять второе место.

Карлсен стал победителем первого Гранд-тура в 2015 году, тогда как год назад в общем зачете победил Со. Супертурнир в Лондоне впервые состоялся в 2009 году, когда его победителем стал 19-летний Карлсен. Норвежец повторил свой успех еще трижды (2010, 2012, 2015).